Cortes de luz este miércoles 13 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 13 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Funza, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fragua. De la carrera 27 a carrera 32 entre calle 11 Sur a calle 17 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Restrepo Occidental. De la calle 13 Sur a calle 16 Sur entre carrera 23 a carrera 27 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Santander. De la calle 16 Sur a calle 20 Sur entre carrera 26 a carrera 31 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Localidad de Bosa

Barrio Bosa Nova. De la calle 58 Sur a calle 60 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Escocia. De la carrera 85 a carrera 88 entre calle 58 Sur a calle 60 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la calle 88 a calle 91 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Marandú. De la carrera 111 a carrera 113 entre calle 68 a calle 70 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Normandía Occidental. De la calle 54 a calle 56 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Alquería La Fragua Norte. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 28 Sur a calle 38 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Hipotecho Occidental. De la carrera 68 a carrera 71 entre calle 0 Sur a calle 3 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Hipotecho Sur. De la calle 0 Sur a calle 9 Sur entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 7 Sur a calle 16 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Provivienda. De la calle 29 Sur a calle 38 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Paloquemao. De la calle 16 a calle 20 entre carrera 27 a carrera 29 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Ricaurte. De la carrera 25 a carrera 30 entre calle 5 a calle 9 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio El Progreso. De la calle 3 a calle 6 entre carrera 18 a carrera 27 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio El Vergel. De la carrera 19 a carrera 25 entre calle 0 a calle 4 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio La Pepita. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 5 a calle 7 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Santa Isabel Sur. De la carrera 24 a carrera 30 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Santa Isabel Sur. De la carrera 24 a carrera 30 entre calle 0 Sur a calle 2 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Santa Isabel. De la calle 1 a calle 4 entre carrera 25 a carrera 31 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Veraguas. De la carrera 23 a carrera 30 entre calle 2 a calle 6 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la carrera 29 a carrera 33 entre calle 15 a calle 19 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Los Ejidos. De la calle 5 a calle 13 entre carrera 35 a carrera 43 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Pensilvania. De la carrera 31 a carrera 37 entre calle 5 a calle 12 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Salazar Gómez. De la calle 8 a calle 14 entre carrera 55 a carrera 59 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Alcalá. Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m. De la calle 27 Sur a calle 29 Sur entre carrera 50 a carrera 53 –

Barrio Autopista Muzú. De la calle 25 Sur a calle 30 Sur entre carrera 39 a carrera 42 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Barcelona. De la carrera 44 a carrera 54 entre calle 2 a calle 5 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Bochica. De la carrera 31 a carrera 37 entre calle 0 a calle 3 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Colón. De la carrera 52 a carrera 56 entre calle 3 a calle 6 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Comuneros. De la calle 2 a calle 6 entre carrera 29 a carrera 37 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Estación Central. De la carrera 29 a carrera 33 entre calle 15 Sur a calle 19 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Galán. De la carrera 54 a carrera 69 entre calle 0 a calle 9 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Galán. De la carrera 54 a carrera 69 entre calle 0 Sur a calle 9 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Jorge Gaitán Cortés. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 36 a carrera 40 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio La Asunción. De la calle 0 a calle 4 entre carrera 29 a carrera 33 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio La Camelia II. De la carrera 48 a carrera 54 entre calle 0 a calle 3 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio La Camelia. De la calle 0 Sur a calle 7 Sur entre carrera 45 a carrera 53 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio La Pradera. De la carrera 63 a carrera 65 entre calle 3 a calle 6 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio La Trinidad. De la calle 2 a calle 6 entre carrera 58 a carrera 65 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Montes. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 39 a carrera 43 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Primavera Occidental. De la calle 2 a calle 7 entre carrera 35 a carrera 42 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Provivienda Norte. De la carrera 53 a carrera 64 entre calle 15 Sur a calle 20 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Remanso Sur. De la calle 16 Sur a calle 27 Sur entre carrera 39 a carrera 42 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Remanso. De la carrera 39 a carrera 45 entre calle 7 Sur a calle 12 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio San Eusebio. De la carrera 48 a carrera 54 entre calle 15 Sur a calle 20 Sur – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio San Francisco. De la carrera 41 a carrera 51 entre calle 2 a calle 6 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio San Gabriel. De la carrera 56 a carrera 61 entre calle 3 a calle 5 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio San Rafael Industrial. De la calle 3 a calle 6 entre carrera 52 a carrera 57 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio San Rafael. De la carrera 52 a carrera 54 entre calle 3 a calle 6 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Santa Matilde. De la calle 0 Sur a calle 9 Sur entre carrera 29 a carrera 36 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Tejar. De la calle 33 Sur a calle 38 Sur entre carrera 51 a carrera 55 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Tibaná. De la carrera 35 a carrera 40 entre calle 2 a calle 7 – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San Luis. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Puerta del Sol. De la carrera 103 a carrera 109 entre calle 140 a calle 143 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Sabana de Tibabuyes Norte. De la calle 142 a calle 146 entre carrera 117 a carrera 120 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Chorreras. Vereda La Chorrera – Desde las 8:30 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Las Vegas. Vereda Las Vegas – Desde las 8:30 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio San Juan. Vereda San Juan – Desde las 8:30 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Los Cedros. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 144 a calle 147 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Chacua Cabrera. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 11 Este a carrera 13 Este – . Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Soacha Comuna 1, Cundinamarca

Barrio A.S.D. Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. De la carrera 12 a carrera 20 entre calle 26 Sur a calle 37 Sur

Barrio ABC Santa Ana. De la carrera 10 a carrera 13 entre calle 10 a calle 15 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Ciudad Latina I. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Compartir Sector 2. De la carrera 13 a carrera 16 entre calle 3 Sur a calle 6 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Compartir Sector 3. De la calle 1 Sur a calle 8 Sur entre carrera 17 a carrera 21 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Compartir Sector I. De la carrera 11 a carrera 19 entre calle 5 Sur a calle 14 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Conviva I. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 24 Sur a calle 36 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Conviva II. De la carrera 16 a carrera 20 entre calle 20 Sur a calle 33 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio El Cedro. De la calle 10 Sur a calle 12 Sur entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Las Margaritas. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 12 Sur a calle 16 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Los Girasoles. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 10 Sur a calle 15 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Nueva Compartir. De la calle 0 Sur a calle 3 Sur entre carrera 20 a carrera 23 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Quintas de Santa Ana Etapa I. De la carrera 10 a carrera 21 entre calle 4 Sur a calle 14 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio San Carlos. De la calle 7 Sur a calle 9 Sur entre carrera 14 a carrera 16 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio San Fernando. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 2 Sur a calle 7 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio San Nicolás. De la carrera 5 a carrera 9 entre calle 39 Sur a calle 45 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Santa Ana I Sector. De la carrera 3 a carrera 10 entre calle 10 Sur a calle 17 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Santa Ana. De la calle 8 Sur a calle 19 Sur entre carrera 8 a carrera 12 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Villa Juliana. De la calle 39 Sur a calle 41 Sur entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Villa Sofia I. De la calle 8 Sur a calle 11 Sur entre carrera 8 a carrera 11 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Villa Sofia II. De la carrera 9 a carrera 12 entre calle 3 Sur a calle 14 Sur – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Zona Industrial Santa Ana. De la calle 67 Sur a calle 68 Sur entre carrera 15 a carrera 27 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Soacha Rural, Cundinamarca

Veredas: Alto del Cabral, Chacua, Fusunga, Hungría, Romeral, San Jorge, Tinzuque y Alto de la Cruz. Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Veredas: Alto del Cabral, Chacua, Fusunga, Hungría, Romeral, San Jorge, Tinzuque y Alto de la Cruz. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.