Cerca de 124.011 ciudadanos de Bogotá serán jurados de votación

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030, que se realizarán el próximo 31 de mayo.

De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

Jurados de votación

En Bogotá, se realizó el sorteo de jurados de votación, seleccionando cerca de 124.011 ciudadanos que cumplirán un papel fundamental en la jornada electoral. Estos jurados serán asignados en las 17.162 mesas de votación de la capital, garantizando un proceso transparente, ágil y confiable.

Además, recibirán capacitación entre el 11 y el 28 de mayo para desempeñar su labor de manera íntegra y transparente.

¿Quiénes son los jurados de votación?

Son ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 60 años, con mínimo décimo grado de escolaridad, que en representación de la sociedad fueron seleccionados mediante sorteo aleatorio por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los registradores del Estado Civil solicitan los listados de los ciudadanos a las entidades,instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Una vez consolidada esta información, se procede a realizar un sorteo electrónico aleatorio a través de un software en el cual se designan los jurados de votación.

Más información de los jurados de votación en la siguiente publicación.

Los ciudadanos pueden acercarse a las diferentes sedes de la Registraduría del país y allí podrán ver publicadas las resoluciones de nombramiento de jurados de votación.

Además, como mecanismo alterno, en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, la ciudadanía podrá consultar digitando su número de cédula para validar si fue designado como jurado de votación para un proceso electoral específico.