Comandante del Esmad y un patrullero sancionados por muerte de joven en protestas del 2021

–La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial de ocho meses al subteniente y comandante de la sección 1 del escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, Jorge Enrique Bombita Uriana, por la muerte de un manifestante en protestas sociales de mayo de 2021.

Por los mismos hechos, en fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento decidió destituir e inhabilitar por 18 años al patrullero del ESMAD No. 23 DEGUA de la Policía Nacional, Abberson de Jesús Salas Acosta.

El ente disciplinario corroboró que, en medio de la jornada de manifestaciones del 01 de mayo de 2021 en el portal Banderas de Bogotá, el patrullero accionó su arma de dotación fúsil lanza gas contra la multitud ocasionando lesiones mortales a un joven; bajo las órdenes del subteniente de intervenir en la multitud a través del uso de la fuerza.

Por lo tanto, el organismo de control verificó que los disciplinados vulneraron los principios de la integridad personal, legalidad y proporcionalidad. Finalmente, la Procuraduría calificó la conducta de Salas Acosta como gravísima, a título de dolo; y de Bombita Uriana como grave, a título de dolo.