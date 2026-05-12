Este 12 de mayo se celebra el Día del Río Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

Este martes 12 de mayo de 2026, Bogotá celebrará la Decimoséptima Conmemoración del Día del río Bogotá, la cuenca más importante de la ciudad. A través de un recorrido pedagógico con actividades de educación ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia de cuidado, respeto y conservación de este cuerpo hídrico.

De 8:00 a. m. a 12:30 p. m., se activarán siete estaciones temáticas con una sola misión: reconocer la historia del Río, su valor en el territorio, los aportes que brinda a la biodiversidad del Distrito y los retos para su preservación.

El recorrido dará inicio desde el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), ubicado en la avenida Calle 63 #68-95, en la localidad de Barrios Unidos. Para unirte a esta conmemoración, deberás registrarte a través del siguiente formulario: https://shorturl.at/WfRmL

Al iniciar la jornada, recibirás un pasaporte simbólico que puedes llenar en cada estación. Así que recuerda: este 12 de mayo la cita es con el Río Bogotá para recorrerlo y resaltar la importancia que tiene para el ambiente del Distrito Capital.

Consulta más detalles en la siguiente publicación de la SDA en la red social Instagram:

¿Por qué conmemorar al río Bogotá?

Este afluente recorre buena parte de la ciudad y marca el límite de localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. En él desembocan los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, que conforman una red hídrica esencial para la capital.

Además de su relevancia geográfica, el río Bogotá alberga una rica biodiversidad de flora y fauna, que incluye especies endémicas. Su conservación es clave para mantener el equilibrio ecológico y garantizar el bienestar y la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente realiza acciones de restauración ecológica para recuperar el Río y sus principales afluentes. Así mismo, la SDA conserva los humedales y ecosistemas estratégicos de la ciudad. Estas intervenciones se enmarcan en la apuesta de hacer de Bogotá una ciudad mejor preparada para enfrentar el cambio climático mediante la protección de sus ecosistemas.