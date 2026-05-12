TransMilenio refuerza la movilidad en Fontibón con nueva ruta alimentadora hacia el Portal Eldorado

Foto: TransMilenio.

En Bogotá empieza a operar la nueva ruta de TransMilenio K338, diseñada para mejorar la conexión de la comunidad de El Refugio y alrededor de 6 barrios aledaños al Portal Eldorado.

“Gracias al trabajo con la comunidad pusimos en operación la nueva ruta K338 que entra a reforzar esta alimentación de barrios como el Refugio y barrios aledaños. Este trabajo con la comunidad es maravilloso porque nos permite mejorar el servicio en las zonas y horas de máxima demanda del Portal Eldorado” afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

La ruta operará en los horarios de mayor demanda, de lunes a viernes en la mañana de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.; y en la tarde, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Recorrido:

? Hacia el Portal Eldorado: El Refugio (avenida calle 24), La Cabaña (calle 23D) y Puerta de Teja (avenida calle 26).

? De regreso a El Refugio: Puerta de Teja (avenida calle 24), Parque Atahualpa (calle 23G) y El Refugio (Calle 23B).

La operación de la K338 reforzará en horas de alta demanda la actual ruta TC6, que continuará prestando servicio bajo el nuevo nombre K337 San Pablo Jericó, con este ajuste, se busca:

? Reducir los tiempos de desplazamiento hacia el Portal Eldorado de los habitantes del barrio el refugio, y barrios aledaños al Portal Eldorado.

? Aumentar la frecuencia de buses en las zonas residenciales del sector en horarios de alta demanda.

? Mejorar la evacuación de usuarios en la plataforma de alimentadores del portal durante horas pico.

Foto: TransMilenio.

La creación de esta nueva ruta responde a las solicitudes de miembros de la comunidad de la localidad de Fontibón, quienes manifestaron la necesidad de fortalecer la conexión con el Portal Eldorado.

Tras un análisis técnico, TransMilenio definió la implementación de esta nueva ruta alimentadora para mejorar la oferta de servicios a los usuarios en la zona del barrio El Refugio y barrios aledaños.

La nueva ruta K338 es un paso importante para mejorar la movilidad de la comunidad de El Refugio y barrios vecinos, ofreciendo mayor rapidez, frecuencia y comodidad en los desplazamientos hacia el Portal Eldorado.