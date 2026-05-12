-Dólar TRM: $3,759.00

-Euro $ 4,405.40

-Bitcoin US$ 80.664, 10

Tasa de Interés

-DTF: 9,98%

-UVR: $ 410,24

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,34

-Petróleo Brent US$ 102,40

-Oro-Compra Banco de la República $ 540.962,70