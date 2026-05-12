    Gigantesca explosión de sistema de gas destruye zona residencial de Sao Paolo, Brasil (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Captura de video rede social). Una explosión dejó devastada una zona residencial en Jaguaré, al oeste de Sao Paolo, Brasil. El estallido fue provocado por una mala maniobra de la empresa de gestión de aguas y residuos Sabesp, que realizaba una obra en el sitio y dañó un gasoducto.

    El techo de la biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paolo quedó destruido, al igual que varias viviendas y apartamentos cercanos. Se reporta al menos un hombre fallecido.

    De acuerdo con información preliminar, la explosión está relacionada con una tubería de gas. Hay registro de heridos y casas destruidas. El número de víctimas aún no ha sido confirmado oficialmente.

    Según la Policía Militar, equipos de Comgás realizaban un mantenimiento en el sistema de gas encajonado cuando ocurrió la explosión, que afectó a diversas residencias de la región.

    Según las llamadas de emergencia, personas habrían sido lanzadas por la fuerza de la explosión y había víctimas atrapadas bajo escombros. Los residentes reportaron gritos y pedidos de auxilio justo después del incidente.

    (Información RT).

