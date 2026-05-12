Gigantesca explosión de sistema de gas destruye zona residencial de Sao Paolo, Brasil (VIDEO)
–(Captura de video rede social). Una explosión dejó devastada una zona residencial en Jaguaré, al oeste de Sao Paolo, Brasil. El estallido fue provocado por una mala maniobra de la empresa de gestión de aguas y residuos Sabesp, que realizaba una obra en el sitio y dañó un gasoducto.
Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.
— GloboNews (@GloboNews) May 11, 2026
El techo de la biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paolo quedó destruido, al igual que varias viviendas y apartamentos cercanos. Se reporta al menos un hombre fallecido.
Destruição – Relatos recebidos pelas equipes de emergência apontam que a explosão de uma casa no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11) provocou o rompimento de vidros em um condomínio vizinho, além do colapso de casas na comunidade localizada atrás do…
— g1 (@g1) May 11, 2026
De acuerdo con información preliminar, la explosión está relacionada con una tubería de gas. Hay registro de heridos y casas destruidas. El número de víctimas aún no ha sido confirmado oficialmente.
Según la Policía Militar, equipos de Comgás realizaban un mantenimiento en el sistema de gas encajonado cuando ocurrió la explosión, que afectó a diversas residencias de la región.
Según las llamadas de emergencia, personas habrían sido lanzadas por la fuerza de la explosión y había víctimas atrapadas bajo escombros. Los residentes reportaron gritos y pedidos de auxilio justo después del incidente.
SP | Morador mostra como ficou apartamento após explosão no Jaguaré
— Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2026
(Información RT).