–El presidente de EE.UU., Donald Trump, auguró «cosas grandes» para su país y China, en vísperas de su viaje al gigante asiático, donde se reunirá con su par, Xi Jinping.

«Tengo muchas ganas de viajar a China, un país increíble, con un líder, el presidente Xi, respetado por todos. ¡Nos esperan cosas grandes a ambos países!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Previamente, Pekín confirmó la cita entre los mandatarios para esta misma semana. «Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, informó que los mandatarios abordarán cuestiones clave de las relaciones bilaterales. «China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar más estabilidad y certeza en un mundo turbulento y cambiante».

Donald Trump llegará a Pekín este miércoles 13 de mayo para una visita de Estado de dos días, la primera de un presidente estadounidense en ocho años. La visita tendrá lugar en medio de años de mutuas acusaciones, la guerra comercial, varios conflictos mundiales, rivalidad tecnológica y tensiones en torno a Taiwán.

La agenda prevista de visita incluye el jueves una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado, así como un almuerzo de trabajo el viernes. Se espera que Trump y Xi intenten estabilizar las relaciones entre sus países mediante acuerdos mutuamente beneficiosos y que traten de reducir las tensiones en una serie de cuestiones de la agenda internacional en las que sus posiciones divergen.

No se ha anunciado oficialmente qué temas debatirán los dos líderes, pero tanto desde el lado chino como desde el estadounidense se barajan algunas hipótesis sobre lo que se incluirá en la agenda de las conversaciones.

Así, los funcionarios estadounidenses afirman que se debatirán los temas que ellos han denominado «Las cinco B». Este quinteto incluye las compras chinas de aviones Boeing, carne de vacuno y soja estadounidenses, así como la creación de un consejo de inversión y un consejo de comercio, ambos organismos destinados a facilitar el comercio entre ambos países. Al mismo tiempo, la parte china considera que las negociaciones se centrarán en las «Tres T», que incluyen los aranceles, las tecnologías y la cuestión de Taiwán.

Se prevé que uno de los temas de las conversaciones sea la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán y sus implicaciones para el comercio mundial y el mercado energético, que se encuentra en crisis como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Un funcionario estadounidense señaló que Trump intentará presionar a China para que utilice su influencia con Irán y lo convenza de abrir la crucial ruta marítima y alcanzar un acuerdo de paz con Washington.

En este contexto, también podrían abordarse las sanciones estadounidenses contra las compañías petroleras chinas acusadas de comprar petróleo iraní, cuyo cumplimiento China ha prohibido. Al inicio de mayo el Ministerio de Comercio de China destacó que el país asiático «siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales que carecen de autorización de la ONU o de fundamento en el derecho internacional».

En esta visita, Trump irá acompañado de los directores ejecutivos de más de una decena de las mayores empresas estadounidenses, entre las que se encuentran Apple, Cisco, Tesla, Goldman Sachs, Mastercard, Visa, Blackrock y otras. Entre ellos también se encontrará el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, quien, según se espera, intentará cerrar un acuerdo con las aerolíneas chinas para la compra de unos 500 aviones 737 MAX, así como de decenas de otros modelos de aviones, en una operación que podría alcanzar decenas de miles de millones de dólares.

Otro tema de gran importancia será probablemente la exportación de elementos de tierras raras, que China restringió en respuesta a los aranceles de Trump. A finales de 2025, Washington y Pekín alcanzaron una tregua comercial preliminar, en virtud de la cual los aranceles estadounidenses se redujeron del 145 % al 19-24 %, y China reanudó la exportación de elementos de tierras raras. No obstante, la vigencia de este acuerdo finaliza en noviembre.

Los analistas declararon a The Guardian que, en las negociaciones, Pekín tratará de prorrogar la tregua comercial vigente, mantener el acceso a las tecnologías estadounidenses y detener o revocar el endurecimiento de los controles de exportación de EE.UU. A cambio, podrían ofrecerse inversiones en la economía estadounidense, acuerdos con empresas o un acuerdo comercial estable a largo plazo sobre el suministro de minerales de tierras raras, que constituiría una licencia general para el acceso del país norteamericano a elementos de tierras raras y a imanes de tierras raras, con la condición de que no se utilicen con fines militares.

Trump y Xi también tendrán que hablar sobre la cuestión de Taiwán, que se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

En vísperas de la visita, Pekín ha señalado que Taiwán sigue siendo un tema prioritario en sus relaciones con Washington. «La cuestión de Taiwán afecta a los intereses fundamentales de China y constituye la primera línea roja que no se puede traspasar en las relaciones entre China y Estados Unidos», declaró el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Lin Jian.

Además, algunos expertos aseguraron que Trump se encuentra en una posición vulnerable y que incluso el anuncio de que la reunión ha sido un éxito podría provocar, en lugar de una positiva reacción por parte de la opinión pública, solo preguntas sobre qué concesiones ha hecho el mandatario estadounidense para alcanzar un entendimiento con Pekín. «De hecho, creo que una reunión muy positiva y aduladora podría ser, en cierto modo, el peor resultado posible, porque asustaría al resto de la región […] Si Pekín está muy satisfecho con el desarrollo de la reunión, eso probablemente sea una señal preocupante, en cierto modo, para Estados Unidos y nuestra posición de cara al futuro», afirmó Jonathan Czin, exexperto de la CIA en China que ahora trabaja en la Brookings Institution.

La Casa Blanca invitó a ejecutivos de grandes empresas a acompañar a Trump a este viaje. Entre las personas que se espera que se unan al mandatario están el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk; el director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook; y el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg. (Información RT).