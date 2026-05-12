–El presidente Gustavo Petro desautorizó la petición de suspensión de ordenes de captura de los cabecillas del llamado ejército gaitanista del clan del golfo negada por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para facilitar su trasladado a las zonas de reubicación en Córdoba y Chocó, tras advertir que tampoco ha suspendido las órdenes de extradición de los incluidos en la lista, comenzando por alias «chiquito malo».

«Yo no he suspendido la orden de extradición de alias «chiquito malo» ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la fiscalía general», precisa el jefe del Estado en su cuenta en X, al reaccionar al anuncio de la fiscal.

Advierte el primer mandatario que «la comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables».

Afirma que «el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia» y que «las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente» y complementa:

«Ese es nuestro estado social de derecho que establece la constitución nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del estado todo».

El jefe del Estado notifica que «solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición» y concluye:

«Así que la reunión de evaluación que se hizo de la resolución de la comisión de paz, continúa hoy y se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC (ejército gaitanista) sin extraditables como ya lo ordené y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado.