68 familias en Bogotá recibirán apoyo para pagar su cuota de vivienda

Foto: Secretaría del Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y Bancolombia realizaron la entrega y notificación oficial de 68 subsidios del programa ‘Reduce Tu Cuota’, una iniciativa que continúa facilitando el acceso a vivienda para las familias bogotanas que más lo necesitan.

Durante el evento, las familias recibieron oficialmente la notificación de este subsidio, diseñado para apoyar el pago mensual de la cuota del crédito hipotecario o leasing habitacional durante 48 meses, contribuyendo a aliviar la carga económica de los hogares y fortalecer su estabilidad financiera.

“Hoy seguimos cumpliéndoles a las familias bogotanas con acciones concretas que les permiten avanzar y permanecer en sus viviendas. Estos subsidios representan tranquilidad, estabilidad y nuevas oportunidades para miles de hogares en Bogotá”, manifestó la secretaría Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del edificio Atrio, sede principal de Bancolombia en Bogotá, y contó con la participación de directivos de la entidad financiera y de la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, quien destacó la importancia de seguir generando alianzas que permitan transformar la vida de los hogares con menores ingresos de la ciudad.

A la fecha, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ha beneficiado a 8.011 hogares a través del programa ‘Reduce Tu Cuota’, y cerca de 29.000 hogares mediante las diferentes estrategias del plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’.

Una alianza que sigue beneficiando a más hogares

Además, en el marco de esta alianza, con Bancolombia se han asignado 1.460 subsidios de ‘Reduce Tu Cuota’, consolidándose como una de las entidades otorgantes de crédito que más hogares ha postulado al programa y representando más del 20 % de las asignaciones realizadas.

La entrega de estos subsidios reafirma el compromiso de Bogotá de seguir generando alianzas y soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de más familias bogotanas y fortalecer el acceso a vivienda en la ciudad.