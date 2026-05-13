Cortes de luz este jueves 14 de mayo de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 14 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Restrepo Occidental. De la carrera 17 a carrera 25 entre calle 23 Sur a calle 25 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Dindalito. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 89 a carrera 91 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Ortezal. De la calle 22 a calle 24 entre carrera 35 a carrera 37 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio El Contador. De la calle 135 a calle 137 entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Barrio Centro – Comuna 2. – De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 14 Sur a calle 16 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 1:45 p. m.

Barrio Santa Helena. De la calle 16 a calle 19 entre carrera 7 a carrera 10 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 1:45 p. m.

Barrio Urbanización Villa Esperanza Centro. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 1:45 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.