Cayó el ‘Tren del Llano’, red criminal que vendía droga en parques de Engativá

Foto: Secretaría de Seguridad

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá anunciaron, en la mañana de este lunes 11 de mayo, la desarticulación del grupo delincuencial ‘Tren del Llano’, con la captura de siete hombres y dos mujeres, dedicados a la venta de estupefacientes en Engativá Pueblo.

Tras una serie de denuncias de la comunidad en este sector, un componente de investigación criminal fue desplegado para seguir los pasos a esta banda durante ocho meses. Mediante un agente encubierto, vigilancia permanente y la articulación con las zonas de atención del CAI Engativá, se logró llevar ante la justicia a estos actores delincuenciales (ocho de nacionalidad extranjera y un colombiano).

“Capturar bandas como esta nos toma un tiempo en la recolección del material probatorio. El tiempo que nos demoramos entre que los ciudadanos nos dieron la información certera y pudimos ponerlos tras las rejas es el tiempo en el que estos criminales siguieron intoxicando niños, financiando criminales y siguieron con armas intimidando y poniendo en riesgo la vida de otras personas. El país se dice mentiras con las normas que tiene para luchar contra el crimen. No puede ser el tiempo burócratico el que da el espacio para que los delincuentes sigan en su actuar criminal”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas utilizaban los parques Linterama y Granjas del Dorado para la comercialización de marihuana al menudeo, poniendo en riesgo a niños y niñas que frecuentaban este sector debido a la cercanía de instituciones educativas. Para tratar de evadir los controles policiales, escondían la droga en árboles, mallas, señalética del parque, contadores de servicios públicos de las casas que se encontraban a su alrededor y hasta en huecos que hacían en la tierra. En ocasiones, frecuentaban establecimientos de venta de bebidas alcohólicas para la presunta venta de los alucinógenos.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Chuy’, cabecilla del grupo delincuencial, quien cuenta con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes, era el encargado de distribuir la marihuana a los administradores ‘Diego’ y ‘Pudy’ para que fuera repartida en bicicleta y, al finalizar, recaudar el dinero producto de las ventas.

“Este país tiene en la venta de droga en las ciudades, en el narcotráfico urbano, una de las principales amenazas, no solo de la seguridad nacional, sino a las nuevas generaciones. La droga es el motor de la violencia y el crimen. La droga está golpeando a los más pequeños y los adultos no están haciendo lo necesario para cerrarles el espacio a los criminales”, sostuvo el secretario Restrepo.

En total se materializaron ocho diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Engativá y Santa Fe. En uno de estos domicilios los integrantes arrojaron al inodoro una gran cantidad de marihuana en su desesperado intento de ocultar la evidencia que los llevaría ante la justicia. En otra de las residencias se encontraron materiales para la fabricación y distribución de drogas sintéticas. En total se incautaron tres armas traumáticas, una de fuego, munición, dosis de estupefacientes listas para su distribución y dinero en efectivo de su presunta venta.

A seis de los capturados, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y a una de las mujeres, prisión domiciliaria.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.