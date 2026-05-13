FBI investiga a un virólogo por contrabandear muestras de virus peligrosos desde África

–(Imagen @LauraLoomer).El secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., ha confirmado que el FBI está investigando al virólogo Vincent Munster a raíz de unas denuncias de un informante que lo acusaban de contrabandear ilegalmente muestras de virus peligrosos desde África al país estadounidense, informa la periodista Laura Loomer.

«Robert F. Kennedy Jr. me confirmó personalmente» que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) remitió el caso que «alega un inquietante encubrimiento dentro de los Laboratorios de las Montañas Rocosas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) financiados con fondos públicos, en Montana», revela Loomer.

«‘Enviamos la denuncia al FBI de inmediato’, me dijo Kennedy. Y añadió: ‘Supongo que irá a prisión'», expone la periodista, señalando que se trata de «una importante confesión» por parte del secretario de Salud estadounidense, teniendo en cuenta que se produce en medio de una investigación activa del incidente.

Loomer detalla que carta del denunciante acusaba a altos funcionarios de los NIH de entrar «en modo de encubrimiento total» después de que sucediera «un peligroso incidente de mordedura de mono y un presunto escándalo internacional de contrabando de patógenos» en el que estuvieron implicados varios investigadores.

El propio Munster, jefe de la Sección de Ecología de Virus del Laboratorio de Medicina Rural (RML), fue excluido del directorio de personal del HHS y suspendido de sus funciones después de que fuera acusado de traer, junto a un colega, muestras de patógenos no declarados procedentes de la República Democrática del Congo al territorio de EE.UU. sin los permisos ni la documentación necesarios. «Esta región es el origen de algunas de las enfermedades más letales conocidas, como el virus del Ébola», destaca Loomer.

Según la carta del denunciante, el contrabando supuestamente incluía muestras relacionadas con fiebres hemorrágicas virales y viruela del mono. Además, en la misiva se exponía que un empleado del RML sufrió una mordedura de un animal infectado. «‘El cuidador de animales [nombre censurado] fue mordido por un mono (macaco) infectado que estaba siendo torturado (infectado y enfermo sin ningún tipo de alivio del dolor) como parte de un experimento para la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo'», cita la periodista las palabras del denunciante.

«El detalle de la mordedura del mono no se había hecho público hasta ahora. De ser cierto, y dado que Kennedy no negó ninguna de las afirmaciones hechas en la carta del denunciante, se trata de un escándalo de bioseguridad masivo financiado con los impuestos de los contribuyentes», destaca Loomer, agregando que, de acuerdo con la carta, altos funcionarios de los NIH supuestamente no alertaron adecuadamente al resto de los empleados del RML sobre los riesgos tras el incidente de la mordedura.

La periodista hace hincapié en que, hasta el momento, no se han presentado públicamente cargos penales contra las personas involucradas en los sucesos, así como los NIH y el HHS tampoco han emitido una explicación pública detallada sobre lo ocurrido. A día de hoy, solo se pueden constatar las medidas administrativas reportadas y la confirmación de Kennedy de que las autoridades federales han sido notificados sobre el caso. (Información RT).