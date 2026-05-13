Aseguran en centro carcelario a reclutador de menores de disidencias de las Farc

–Como Cristian Camilo Medina Rebellón, alias «el gordo», fue identificado el sujeto que fue asegurado en centro carcelario como presunto integrante del autodenominado bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, señalado de reclutar menores de edad en Cauca para trasladarlos y ponerlos a disposición de estructuras de esa banda criminal en el Meta.

El pasado 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida (Quindío), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo. En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos.

Las primeras actividades de policía judicial realizadas permitieron conocer que los jóvenes habrían sido incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca. Asimismo, dan cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, uso de documento falso, financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada, y uso de menores para la comisión de delitos. El procesado no aceptó los cargos.

Los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, los otros 20 adultos fueron judicializados por el delito de uso de documento falso y seguirán vinculados a la investigación.

Por disposición judicial el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.