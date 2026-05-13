Disidencias de las Farc asesinan cuatro soldados en una emboscada con explosivos en Guaviare; tres mas resultan heridos

–El comando de la Fuerza de Tarea Omega confirmó el asesinato de cuatro soldados profesionales en una emboscada de las disidencias de las Farc en la vereda Buenos Aires, de San José del Guaviare. Tres uniformados más resultaron heridos, quienes fueron evacuados de la zona hacia un centro asistencial de la capital departamental.

Según el comunicado, las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 1, fueron atacadas con la activación de artefactos explosivos improvisados instalados por integrantes de la banda criminal del llamado bloque Jorge Suárez Briceño.

Los cuatro soldados asesinados fueron identificados como Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Emerson Danilo Carantón Buitrago.

De manera inmediata, la institución desplegó todas sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para adelantar la extracción y evacuación del personal herido hacia centros asistenciales especializados en San José del Guaviare, donde reciben atención integral por parte de profesionales de la salud.

El mando militar denuncia que esta acción criminal constituye una grave violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario y expresa su profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias de los soldados asesinados durante el cumplimiento del deber. Así mismo, indicó que se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar apoyo permanente a sus seres queridos en este difícil momento.

Las operaciones militares continúan en el sector con el propósito de ubicar a los responsables de este hecho y seguir afectando las capacidades de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el suroriente colombiano.

«Rechazamos categóricamente estas acciones terroristas que hoy enlutan no solo a cuatro familias colombianas, sino a toda una nación. La institución reafirma su compromiso indeclinable de continuar desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil, preservar la seguridad del territorio nacional y honrar la memoria de nuestros soldados».