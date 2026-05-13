Ejército incautó cuatro toneladas de marihuana en Caquetá

–Luego de un intensa persecución, el Ejército Nacional inmovilizó un camión en el que se transportaban cuatro toneladas de marihuana, valoradas en 39 mil millones de pesos, en el Caquetá.

La operación se ejecutó en la Ruta Nacional 20, en inmediaciones de la ciudad de Florencia, la capital departamental, retirando más de 3.9 millones de dosis del mercado ilegal, hecho que debilita las finanzas de los grupos ilegales armados que operan en el suroriente del país.

¡Se les cayó el envío de cerca de 4 toneladas de marihuana y perdieron 39 mil millones de pesos! El @COL_EJERCITO incautó cerca de 4 toneladas de marihuana en Florencia, retirando más de 3.9 millones de dosis del mercado ilegal y afectando las finanzas criminales en una cifra… pic.twitter.com/lggyMNp9ES — Mindefensa (@mindefensa) May 13, 2026

En otro operativo conjuntamente con la Policía, el Ejército decomisó más de 16 toneladas de sustancias químicas utilizadas para la producción de clorhidrato de cocaína en Cesar, al otro extremo del país. La acción fue realizada en Aguachica, donde se desmanteló una bodega clandestina destinada al almacenamiento y distribución ilegal de estos insumos.

En el procedimiento fueron hallados más de 11 mil kilogramos de cloruro de calcio, 3.000 kilogramos de bisulfito de sodio y cientos de galones con acetato de n-propilo, xileno, isobutanol y cloruro de acetilo. Las sustancias tenían la capacidad de producir más de 11 toneladas de cocaína.