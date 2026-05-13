Foto: IDRD.

Colombia ganó la XVII Copa Internacional de Patinaje de Carreras Ciudad de Siena, en Italia, con un destacado aporte del Equipo?Bogotá. En total, los deportistas capitalinos aportaron 12 medallas a la delegación nacional (seis oros, cuatro platas y dos bronces).

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) celebró la participación de los talentos de la capital, quienes sobresalieron por sus condiciones, disciplina y esfuerzo dentro de la pista.

El equipo colombiano obtuvo el campeonato al sumar 44 preseas (18 oros, 14 platas y 12 bronces) y 1.520 puntos en la tabla general. Asimismo, la representación consiguió el trofeo especial Memorial Belotti por equipos.

Las preseas doradas capitalinas las consiguieron Dilan Bermúdez, Mariana Bonet y Luisa Paternina (prejuveniles), Manuela Rodríguez y Mariana Imitola (juveniles) y María Camila Vargas (mayores).

Las medallas de plata fueron para Luisa Paternina (dos medallas), Mariana Bonet y Dilan Bermúdez (todos prejuveniles). Los bronces fueron para Damián Castro (juvenil) y María Camila Carmona (mayores).