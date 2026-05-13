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    Colombia ganó la XVII Copa Internacional de Patinaje de Carreras

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Miembros del Equipo Bogotá integrantes de la delegación colombiana en la XVII Copa Internacional de Patinaje de CarrerasFoto: IDRD.

    Colombia ganó la XVII Copa Internacional de Patinaje de Carreras Ciudad de Siena, en Italia, con un destacado aporte del Equipo?Bogotá. En total, los deportistas capitalinos aportaron 12 medallas a la delegación nacional (seis oros, cuatro platas y dos bronces).

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) celebró la participación de los talentos de la capital, quienes sobresalieron por sus condiciones, disciplina y esfuerzo dentro de la pista.

    El equipo colombiano obtuvo el campeonato al sumar 44 preseas (18 oros, 14 platas y 12 bronces) y 1.520 puntos en la tabla general. Asimismo, la representación consiguió el trofeo especial Memorial Belotti por equipos.

    Las preseas doradas capitalinas  las consiguieron Dilan Bermúdez, Mariana Bonet y Luisa Paternina (prejuveniles), Manuela Rodríguez y Mariana Imitola (juveniles) y María Camila Vargas (mayores).

    Las medallas de plata fueron para Luisa Paternina (dos medallas), Mariana Bonet y Dilan Bermúdez (todos prejuveniles). Los bronces fueron para Damián Castro (juvenil) y María Camila Carmona (mayores).

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