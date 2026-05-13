¿Busca Trabajo en Bogotá?: hay 90 vacantes con postulación virtual y presencial hasta este miércoles 13 de mayo con la Agencia Distrital de Empleo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 90 vacantes para analistas de automatización, coordinadores de servicio al cliente, ingeniero de confiabilidad de sitios, ingeniero de MLOps, asistentes de ventas y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación virtual hasta el 10 de mayo y postulación presencial el miércoles 13 de mayo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades para personas con estudios desde bachillerato, técnicos, tecnológicos y profesionales.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 40 vacantes en Bogotá

Accede a 40 vacantes en el sector o mundo tech, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada CAPGEMINI. ¿Te interesa?

? Puestos de trabajo disponibles:

Analista de Automatización (Automation Analyst).

(Automation Analyst). Coordinador de Servicio al Cliente (Client Service Coordinator).

(Client Service Coordinator). Ingeniero de Confiabilidad de Sitios (Site Reliability Engineering / SRE).

(Site Reliability Engineering / SRE). Ingeniero de MLOps (Operaciones de Machine Learning).

(Operaciones de Machine Learning). Ingeniero de Software Java Senior (Senior Java Software Engineer).

(Senior Java Software Engineer). Ingeniero de Datos Principal / Líder (Lead Data Engineer).

(Lead Data Engineer). Ingeniero de Colaboración CUCM (Especialista en Cisco Unified Communications Manager).

Detalles de las vacantes:

Esta convocatoria laboral prioriza la postulación de mujeres. ????

Las vacantes exigen manejo de inglés, para el desempeño en entornos tecnológicos, de consultoría y transformación digital, donde podrán potenciar sus habilidades y proyección profesional.

Aplica de manera virtual hasta este domingo 10 de mayo de 2026. Postúlate con tu hoja de vida actualizada.

Diligencia formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en el sur Bogotá

Accede a 50 vacantes para asistentes de ventas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Tiendas D1. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Convocatoria laboral para personas con estudios desde bachillerato.

Sin experiencia previa en ventas.

Asiste este miércoles 13 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. al auditorio de la Alcaldía Local de Tunjuelito, ubicado en la diagonal 50A sur #18-24.

No olvides llevar tu hoja de vida y documento de identidad.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.