    • Bogotá

    10,2 km de canales intervenidos en Bogotá con jornada de limpieza durante la primera semana de mayo de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra un carro recolector y personas levantando residuos en un canalFoto: Aguas de Bogotá

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) junto con Aguas de Bogotá con el objetivo de prevenir emergencias en la ciudad por las lluvias, realizó diversas intervenciones y jornadas de limpieza en más de diez kilómetros en canales y sumideros de la ciudad, entre 4 y el 9 de mayo de 2026.

    Durante las jornadas se logró:

    • 10,2 kilómetros de canales intervenidos.
    • 1.057 sumideros limpios.
    • 1.365 toneladas de residuos retirados.

    Con estas acciones, se mantiene el correcto funcionamiento de los canales, ríos y quebradas. #SinTiNoPasa ayuda a cuidar los cuerpos de agua de la ciudad, no arrojes basura ni escombros ni residuos voluminosos.

    En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

    También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

    • Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
    • Disposición correcta de escombros: Línea 110.
    • Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

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