10,2 km de canales intervenidos en Bogotá con jornada de limpieza durante la primera semana de mayo de 2026
Foto: Aguas de Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) junto con Aguas de Bogotá con el objetivo de prevenir emergencias en la ciudad por las lluvias, realizó diversas intervenciones y jornadas de limpieza en más de diez kilómetros en canales y sumideros de la ciudad, entre 4 y el 9 de mayo de 2026.
Durante las jornadas se logró:
- 10,2 kilómetros de canales intervenidos.
- 1.057 sumideros limpios.
- 1.365 toneladas de residuos retirados.
Con estas acciones, se mantiene el correcto funcionamiento de los canales, ríos y quebradas. #SinTiNoPasa ayuda a cuidar los cuerpos de agua de la ciudad, no arrojes basura ni escombros ni residuos voluminosos.
En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.
También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.
- Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
- Disposición correcta de escombros: Línea 110.
- Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.