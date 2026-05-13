10,2 km de canales intervenidos en Bogotá con jornada de limpieza durante la primera semana de mayo de 2026

Durante las jornadas se logró:

10,2 kilómetros de canales intervenidos.

1.057 sumideros limpios.

1.365 toneladas de residuos retirados.

Con estas acciones, se mantiene el correcto funcionamiento de los canales, ríos y quebradas. #SinTiNoPasa ayuda a cuidar los cuerpos de agua de la ciudad, no arrojes basura ni escombros ni residuos voluminosos.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.