Caen 7 integrantes de la banda criminal «la cordillera»

En Pereira (Risaralda) y Cartago (Valle) la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía, capturó a siete integrantes del grupo delincuencial “la cordillera”, dedicada a la extorsión y al sicariato.

Entre los capturados se encuentra alias ‘la madre’ señalada coordinadora de sicariatos de esta estructura criminal, dedicada a ordenar y articular acciones violentas que afectaban la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

Los capturados deberán responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, por su implicación en una red criminal vinculada a hechos violentos y disputas delincuenciales en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que este resultado demuestra que el Estado mantiene una ofensiva sostenida contra el sicariato y el crimen organizado. «Mi reconocimiento a nuestros policías, fiscales y organismos de inteligencia que, con determinación y valentía, continúan protegiendo la vida y la seguridad de los colombianos», añadió.