Envían a la cárcel a pareja acusada de abusar sexualmente y sometido a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad

–Un juez penal de control de garantías envió a la cárcel a una pareja señalada de abusar sexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en un inmueble de Ibagué. Durante nueve años la víctima soportó las agresiones de la mamá y el padrastro, fue encerrada y encadenada en una vivienda de la capital tolimenses y obligada a abortar en dos oportunidades.

Los hechos investigados comenzaron en 2016, cuando la víctima tenía ocho años, y se prolongaron hasta 2025. Durante este tiempo la mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual.

En ese sentido, se conoció que el hombre, al parecer, agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla. Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional.

Por lo anterior, la pareja fue capturada en una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué. En el procedimiento fueron incautados dos celulares.

Entre tanto, una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.