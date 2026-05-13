Espeluznantes detalles sobre el hombre que murió atropellado por un avión en aeropuerto de Denver, EE.UU

–(Imagenes captura de pantalla CCTV-Redes sociales). Como Michael Mott, de 41 años, fue identificado el hombre que murió la noche del pasado jueves tras ser atropellado por un avión de Frontier Airlines cuando decolaba a 223 km/h del Aeropuerto Internacional de Denver, estado de Colorado, EE.UU.

El sujeto habría actuado de forma intencionada para quitarse la vida, y fue desmembrado por la turbina izquierda de la aeronave según revelaron las autoridades, citadas por The New York Post.

Se precisa que Mott había saltado la valla perimetral de 2,4 metros rematada con alambre de púas para acceder a la zona restringida. De acuerdo con el director del aeropuerto, Phil Washington, el intruso tardó aproximadamente 15 segundos en superar la valla y el tiempo entre saltar y ser atropellado fue de unos dos minutos.

No obstante, el personal de seguridad no logró identificar al intruso a tiempo. Washington explicó que el operador de guardia que revisó la alarma identificó inicialmente «una manada de ciervos justo fuera de la valla perimetral», por lo que «no vieron inicialmente al intruso». Además, Washington señaló que «la vista de la cámara alternaba entre la vida silvestre y el individuo» y que «hay algunas zanjas en la zona, por lo que la persona también estuvo fuera de vista por un momento».

«La ubicación del incidente está a unos 3,2 kilómetros de la terminal. Dado el corto período de tiempo, no pudimos intervenir y evitar que esta persona llegara a la pista», subrayó Washington. Así, la víctima logró caminar tranquilamente por la pista mientras el avión se abalanzaba hacia él, según muestran las imágenes de vigilancia. El impacto se produjo a las 23:19 (hora local) y el Airbus A321 se movía a 223 km/h en el momento de la colisión.

La causa de la muerte se determinó como múltiples lesiones contundentes y cortantes. Fue literalmente destrozado por la turbina del avión.

Mott habría actuado de forma intencionada, aunque no se ha encontrado ninguna nota de despedida, confirmó el jefe de Policía de Denver, Ron Thomas.

El hombre tenía un extenso historial delictivo. Según un recuento publicado por The New York Post Mott acumuló más de 20 arrestos desde el 2002 en el estado de Colorado. Los delitos por los que fue procesado y condenado, incluyen un intento de asesinato.

La más reciente detención data de abril pasado, cuando fue sindicado por allanamiento de morada, daños a la propiedad y resistencia a la autoridad. No se estableció por qué se le dejó en libertad, dado que la legislación estadounidense califica esas faltas como delitos graves.

Su carrera criminal inició a los 17 años. Entonces, la Policía lo apresó repetidamente por hurtar en tiendas y consumir alcohol sin tener la edad legal para ello, pero un par de años más tarde, asegura el medio, las infracciones habían mutado hacia actos decididamente violentos.

Así, en febrero del 2005 fue detenido por la Policía por un intento de asesinato con arma de fuego. Entonces se declaró culpable de un cargo de agresión en segundo grado, con resultado de lesiones corporales graves propinadas con un arma letal y recibió una sentencia de 6 años de cárcel.

No obstante, su paso por la prisión no significó el fin de los problemas. Durante su reclusión se le responsabilizó de otra agresión con arma. Pese a ello, quedó en libertad en el 2010. No pasó mucho tiempo antes de que pisara la cárcel nuevamente. En esa oportunidad tuvo que purgar una pena, cuya duración no se precisó, por violencia doméstica agravada, amenazas y agresión.

A la lista se suman un robo en segundo grado en el 2016, una agresión contra un agente del orden en el 2020 –la causa fue desestimada por la Justicia–, un intento de fuga de la cárcel en el 2017, conducción bajo efectos del alcohol, peleas en público, un atropello con fuga, violación de órdenes de restricción y resistencia al arresto en repetidas ocasiones.

No se conocen las razones que condujeron a Mott al suicidio, declaró esta jornada el jefe del Departamento de Policía de Denver, Ron Thomas. Lo que sí trascendió es que estaba en situación de calle en el momento de su última detención.

«Actualmente estamos buscando cualquier nota, computador, cualquier cosa por el estilo, tratando de identificar los lugares donde estuvo más recientemente», indicó Thomas. (Información RT).