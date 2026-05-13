Dian espera recaudar $28 billones por declaración de renta de personas jurídicas

–Más de $27,8 billones por concepto del impuesto de renta para personas jurídicas, aspira recaudar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con la obligación fiscal que deben cumplir 1’273214 contribuyentes obligados en todo el país.

La Dian informó que si el valor de la obligación es igual o inferior a 41 41 UVT (Unidad de Valor Unitario que para 2026 está establecido en $52.374.oo), es decir, $2’147.334, el contribuyente debe cancelar en una sola cuota. Si la obligación es mayor a ese monto, podrá hacerlo en dos cuotas.

Por regiones, Bogotá concentra el mayor número de contribuyentes con 470.504 (36,9 %); le siguen Medellín, con 176.390 (13,8 %); Cali, con 84.396 (6,6 %); Barranquilla, con 78.326 (6,1 %); y Cartagena, con 49.236 (3,8 %).

Los plazos definidos por la Dian para presentar esta obligación tributaria, según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), son los siguientes: Declaración y pago primera cuota: del 12 al 26 de mayo de 2026; Pago segunda cuota: del 9 al 23 de julio de 2026.

Igualmente, la entidad estableció los siguientes canales de atención para despejar las dudas de los contribuyentes obligados a pagar este gravamen:

– Línea telefónica 601 489 9000: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

– Puntos de contacto en todo el país, que puede consultarse en este enlace: www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/puntosdecontacto.aspx.