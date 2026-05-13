El hacinamiento en las estaciones de Policía y URI de Bogotá bajó del 172 % al 45 % en los últimos ocho meses

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre lanzan el aplicativo PPL Connect, herramienta que seguirá aportando a la disminución del hacinamiento los Centros de Detención Transitoria en Bogotá (CDT). Durante la presentación de esta herramienta, fue revelado que el hacinamiento en celdas en Estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), bajó del 172 % al 45 % en los últimos ocho meses.

Con PPL Connect se tendrá información actualizada y en tiempo real sobre cada una de las personas privadas de la libertad en las URI y estaciones de policía, el estado de sus procesos y cuánto tiempo llevan allí; de tal manera que los jueces puedan tener más herramientas para agilizar los casos y ordenar sus traslados a centros penitenciarios del sistema nacional, si reciben condenas en firme.

Además, conecta información judicial y operativa para que el nuevo modelo de gestión carcelaria cuente con información verificable para la adopción de decisiones de fondo sobre la situación jurídica de las PPL; pues tener esta información actualizada permite dignificar la condición de la población carcelaria en los CDT y seguir disminuyendo el hacinamiento en la capital del país.

Luego de tener un hacinamiento de hasta el 172 % en los centros de detención transitoria (CDT) en la ciudad, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, con el liderazgo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, logró llevar, en tan solo ocho meses, este indicador al 45,8 %. Es decir, una reducción de 127 puntos porcentuales.

Para lograrlo, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, se puso en la tarea de recolectar la información detallada de los procesos de cada una de las personas privadas de la libertad en los CDT, y adelantó las gestiones correspondientes para que las personas con condenas en firme fueran trasladas a los establecimientos carcelarios de orden nacional.

El año anterior 4.925 PPL fueron trasladados de los Centros de Detención Transitoria de Bogotá hacia establecimientos de reclusión del orden nacional, y en lo corrido del 2026, ya son 1.147 PPL.

No obstante, con el objetivo de seguir reduciendo el hacinamiento, la Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con el Consejo Superior de la Judicatura de la Rama Judicial y estudiantes de la Universidad Libre pusieron en marcha el aplicativo PPL Connect, que busca garantizar, centralizar la información, optimizar la gestión, promover la colaboración interinstitucional, en tiempo real y con calidad del dato sobre cada una de las personas privadas de la libertad en las URI y las estaciones de policía.

Al respecto, el secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que “en Bogotá entendemos que la seguridad no es un asunto de policías y ladrones. Es un proceso permanente, con altibajos y con mucho por hacer, donde se deben hacer estos esfuerzos por construir una sociedad que viva en el marco de la ley, pero donde aquellos que cometen delitos también tengan condiciones dignas”, insistió el funcionario.

De hecho, se resaltó el trabajo que se hace desde la capital, porque la Cárcel Distrital de Bogotá, administrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, es de las pocas que no tiene hacinamiento y cuenta con certificación internacional.

Bogotá viene cumpliendo y los resultados lo demuestran

El Consejo Superior de la Judicatura diseñó el aplicativo y la Secretaría Distrital de Seguridad, en su calidad de entidad articuladora, cumplió lo ordenado por la Corte Constitucional en el auto del 18 de diciembre de 2026. Es así que, entre el 31 de marzo y el 21 de abril de 2026 se ejecutó una jornada sin precedentes en la que se registró, verificó, depuró y se aseguró la calidad de los datos de todas las personas detenidas en los 20 CDT de Bogotá.

En este proceso, la secretaría hizo una verificación presencial de cada una de las personas privadas de la libertad mediante conteo físico en celdas, se revisaron 1.880 carpetas físicas y se contrastó la información con los registros del aplicativo PPL Connect.

Asimismo, cruzó la información con los sistemas de la Rama Judicial y el Sistema Penal Acusatorio Oral (SPOA) para identificar la etapa procesal de cada PPL, depuró la información del aplicativo, y capacitó al personal de la Policía para el manejo responsable del mismo; pues a partir de ahí la institución asumió la responsabilidad del registro diario en esta herramienta, de novedades en los CDT.

Con este proceso adelantado por la secretaría se actualizaron 2.061 registros en el sistema PPL Connect, lo que significa que Bogotá construyó una línea base real, verificada persona por persona, carpeta por carpeta, celda por celda, en los 20 CDT de la ciudad.

En esta labor, la Secretaría Distrital de Seguridad identificó unos hallazgos durante su intervención. El más crítico, en la estación de Los Mártires, donde una persona registra 2.071 días privada de la libertad. Es decir, lleva más de cinco años y medio en un lugar en el que debería estar máximo 36 horas. Un caso que evidencia que el problema de hacinamiento no es solo de capacidad física, sino de eficiencia del sistema judicial, para definir oportunamente la situación jurídica de las personas y materializar los traslados al sistema penitenciario, garantizando la aplicación de la ley y el acceso a la justicia.

Medidas de la Rama Judicial para agilizar los procesos

En el marco del lanzamiento de PPL Connect, el magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura, anunció que se tomarán nuevas medidas para descongestionar el sistema.

“Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre de este año”, indicó el magistrado.

Adicionalmente insistió “vamos a agilizar la decisión de esos procesos. Con eso logramos seguridad jurídica, respeto a las garantías de las personas y de las víctimas. Porque, si el proceso se culmina, se garantizan los derechos de las víctimas a que obtengan una satisfacción frente a sus casos”.