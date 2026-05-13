Petro exhorta a trabajadores a migrar de fondos privados que no les garantizan ser dueños de sus ahorros, entutelarlos y denunciarlos ante la justicia internacional

–El presidente Gustavo Petro invitó «a las y los trabajadores cotizantes a trasladarse de los fondos privados cuyos propietarios no garantizan ya el derecho del ahorrador a ser dueño del ahorro, de banqueros pasaron a ladrones».

El pronunciamiento lo hizo el jefe del Estado al cuestionar al presidente de Asofondos, quien afirmó «que al pasarse de fondo de pensiones, un trabajador renuncia a sus ahorros». Al respecto, el primer mandatario advirtió: «Está expropiando el ahorro de los trabajadores».

Por ellos hizo las exhortación a dejar los fondos privados y además solicitó «a cada trabajador pensionado de Colombia al que no le garantizan su derecho al traslado de sus ahorros como ordena la ley, poner tutela por sus derechos» e istaurar demanda ante la justicia internacional por violación de la convención americana de derechos humanos y a la ruptura de los tratados de manejo financiero firmados por Colombia como el Comité de Basilea».

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, advirtió que «aquí el debate no es si la plata “existe”, pues notificó: » Claro que existe. El problema es otro: hoy Colpensiones está pagando pensiones de miles de personas trasladadas al RPM, mientras los recursos que deberían financiarlas siguen en poder de las AFP».

Igualmente indicó que «no es serio defender que el Estado asuma las obligaciones y el sector privado conserve los recursos. La discusión es de justicia, coherencia financiera y sostenibilidad del sistema pensional. Es un absoluto e inocultable descaro».

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro también volvió a replicar al Consejo de Estado. Advirtió que «la transparencia en la justicia es que no se provoquen injusticias. Y en el caso de la negativa de banqueros a devolver el ahorro de los cotizantes estamos ante una aberración delictual del ordenamiento internacional y nacional contra el ahorro público».

Añadió que cualquier opinión de jueces que tiene que ver con este proceso, «como llamar derecho desbordado a cumplir la ley que rige y avalar el que los ahorros se queden con el banquero mientras otra entidades públicas con dinero público pagan las pensiones de esos ahorradores/trabajadores es un pre juzgamiento no permitido en las normas de la justicia».

«Yo no encarcelo jueces, ni les chuzo sus teléfonos y si se ponen denuncias, como es nuestro derecho ciudadano, es porque no queremos impunidades de cuerpo en ninguna rama del poder público que bastante daño nos han hecho», afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X, al defender su decisión de denunciar por prevaricato al magistrado ponente del Consejo de Estado como artífice de la suspensión de la totalidad del decreto mediante el cual ordenó el traslado de recursos de pensionados a Colpensiones.

La denuncia la había anunciado el jefe del Estado el pasado 11 de mayo en su cuenta en X: «Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente».

En trino aparte, el primer mandatario aseguró que el pueblo de Colombia debía «pedir protección por sus derechos fundamentales primero a la corte constitucional y a la justicia del mundo si intentan socavarlos por defender bandidos que se quieren quedar con el ahorro del pueblo trabajador».

Además, señaló que «los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente», puntualizó.

Y al respecto indicó que había citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva.

«Es la ley y la Constitución y debe respetarse y cumplirse. El gobierno solo aplica lo que la Constitución y la ley dicen explícitamente. Ningún poder público debe construir mantos de impunidad», complementó.

No queremos banqueros bandidos. pic.twitter.com/SrCHpf2JMf — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2026

El Consejo de Estado publicó una infografía, que tituló «La pensiones de los colombianos están seguras», e hizo las siguientes precisiones:

Los Ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con Colpensiones, dijeron públicamente que una decisión judicial impedía pagar las pensiones. El Consejo de Estado aclara que eso no corresponde a la realidad. El 11 de mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió temporalmente el Decreto 415 de 2026 porque el Gobierno se excedió en sus funciones. ¿Por qué? Porque ese decreto cambió el destino del dinero de las pensiones, y eso solo lo puede hacer el Congreso, no el Gobierno. ¿Qué significa esto para los pensionados? El dinero existe, está disponible y sigue generando rendimientos. Lo único que se suspendió temporalmente es a dónde se destina ese dinero, no su existencia ni su seguridad. Por eso las pensiones no están en riesgo. El Consejo de Estado no se pronunció sobre el dinero de las pensiones, solo le dijo al Gobierno que había sobrepasado sus límites al decidir, sin permiso del Congreso, qué hacer con esos recursos».

El presidente Gustavo Petro reaccionó inmediatamente:

«Que dejen de decir mentiras, cómo las pensiones están seguras si el mismo presidente de Asofondos ha dicho que el cambio de fondo implica renuncia a sus ahorros. Eso no es seguridad eso es robo puro».

Al respecto, también trinó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino:

«Aquí el debate no es si la plata “existe”. Claro que existe. El problema es otro: hoy Colpensiones está pagando pensiones de miles de personas trasladadas al RPM, mientras los recursos que deberían financiarlas siguen en poder de las AFP».

Sanguino añadió que «no es serio defender que el Estado asuma las obligaciones y el sector privado conserve los recursos. La discusión es de justicia, coherencia financiera y sostenibilidad del sistema pensional. Es un absoluto e inocultable descaro!»

De otro lado, el presidente Gustavo Petro, afirmó que «nadie del estado puede decir que el derecho a la pensión es un poder desbordado, respeten la constitución y al Constituyente primario», en respuesta al Consejo de Estado que afirmó “A poderes desbordados, controles efectivos”, en reacción a los ataques del mandatario al magistrado ponente de la suspensión del traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones.

«Respeten a quienes se han pasado la vida trabajando y tienen todo el derecho a que les paguen su pensión. Impedirlo es un poder ilegítimo y tiránico, solo motivado por el poder factico del dinero del que no tiene el derecho», señaló el jefe del Estado.

También afirmó que «el deber sagrado de todo banquero es cuidar el ahorro del ahorrador y devolverlo cuando lo solicité el ahorrador porque no es dinero de los banqueros» y puntualizó:

«Los banqueros que detengan el dinero del ahorrador son bandido y no pueden seguir siendo banqueros. Eso dice la ley de Colombia y todas las del mundo».