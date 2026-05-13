Policía desmantela red transnacional de explotación sexual infantil

–La Policía Nacional, en coordinación con la agencia internacional estadounidense Investigaciones de Seguridad Nacional y autoridades migratorias, desarticuló una red señalada de captar y vulnerar menores de edad.

La estructura utilizaba redes sociales, perfiles falsos y engaños para acercarse a sus víctimas. Gracias a la investigación criminal y la cooperación internacional, fueron identificadas varias víctimas y activadas rutas de protección integral, indicó el director de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano.