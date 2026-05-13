Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles mayo 13, 2026 -Dólar TRM: $ 3,794.91 (vigente 14 de mayo) -Euro $ 4,424.404,395.80 -Bitcoin US$ 79.699,60 Tasa de Interés -DTF: 9,98% -UVR: $ 410,35 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,39 -Petróleo Brent US$ 101,19 -Oro-Compra Banco de la República $ 539.432,29 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEquipo Bogotá obtuvo 30 medallas en Nacional de Interligas de Natación Carreras 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 14 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 5 y 6 También podría gustarte Economía Más de 100 productos y servicios, entre ellas las multas de tránsito, serán reajustados en 2024 por debajo de la inflación Ariel Cabrera viernes diciembre 22, 2023 Nacional Explosión en Cartagena deja un niño y cinco adultos heridos Iván Briceño jueves septiembre 27, 2012 Nacional Nebulón, proyecto colombiano que convierte la niebla en agua potable Manuel Reyes Beltran lunes junio 12, 2017 Nacional Santa Marta ya cuenta con nuevo plan de seguridad víal Iván Briceño lunes julio 1, 2013