-Dólar TRM: $ 3,794.91 (vigente 14 de mayo)

-Euro $ 4,424.404,395.80

-Bitcoin US$ 79.699,60

Tasa de Interés

-DTF: 9,98%

-UVR: $ 410,35

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,39

-Petróleo Brent US$ 101,19

-Oro-Compra Banco de la República $ 539.432,29