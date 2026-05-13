Equipo Bogotá obtuvo 30 medallas en Nacional de Interligas de Natación Carreras 2026

Foto: IDRD.

El Equipo?Bogotá cerró su participación del Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras 2026 disputado en las Piscinas Hernando Botero O’byrne de la ciudad de Cali, evento que reunió a más de 540 atletas de 19 ligas de Colombia.

La delegación capitalina obtuvo un total de 30 medallas (11 oros, nueve platas y diez bronces), ocupando el segundo lugar de la competencia. Antioquia se consagró campeón con 19 medallas de oro, 18 de plata y 15 de bronce. El podio del medallero lo completó la Liga de Natación del Valle con ocho medallas de oro, 11 de plata y 12 de bronce.

En la clasificación por categorías, Bogotá obtuvo el primer lugar en Juvenil B con 508 puntos, mientras Antioquia se consolidó en Juvenil A y Junior, sumando 724 y 396 puntos, respectivamente. Valle fue campeón general por categorías con 1.935 puntos.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) resaltó el desempeño de sus deportistas y resaltó el compromiso de cada atleta para conseguir la importante suma de éxitos en las categorías en las que participaron.

Esta experiencia sirvió para que el Equipo?Bogotá ponga a prueba a sus talentos dentro de las piscinas. Los resultados obtenidos arrojan un escenario prometedor frente a las próximas competencias de alto rendimiento.