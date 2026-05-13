Línea de crédito por $100.000 millones para mujeres, jóvenes y poblaciones diversas abre Bancoldex

–Bancóldex anunció el lanzamiento de la línea de crédito ‘Impacto Inclusivo 2026’, una estrategia con un cupo de $100.000 millones orientada a fortalecer el acceso al financiamiento de mujeres empresarias, jóvenes, personas mayores y poblaciones diversas que hacen parte del aparato productivo del país. Los recursos estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar existencias.

La iniciativa está dirigida a empresas, tanto personas naturales como jurídicas, que sean propiedad o estén lideradas por mujeres o jóvenes de hasta 28 años. También podrán acceder compañías cuyos propietarios tuvieran 50 años o más al momento de iniciar la facturación.

De igual manera, la línea contempla beneficios para empresas que cuenten con al menos un 10% de trabajadores jóvenes en su nómina o que hayan vinculado a personas mayores de 50 años durante el último año, con el propósito de incentivar la generación de empleo y promover equipos de trabajo más diversos.

María Fernanda Manrique, líder de Sostenibilidad de Bancóldex, aseguró que “en Bancóldex tenemos la convicción de que la inclusión productiva es el camino más poderoso para construir un país más equitativo. Esta línea refleja nuestra prioridad de fortalecer las capacidades de mujeres, jóvenes y personas mayores como motores del desarrollo económico”.

Los recursos podrán utilizarse para capital de trabajo, modernización empresarial y consolidación de pasivos. Los plazos serán de hasta tres años para capital de trabajo y sustitución de pasivos, y de hasta cinco años para proyectos de modernización, con hasta tres meses de periodo de gracia a capital.

Los montos máximos de financiación serán: • Microempresas: hasta $300 millones.

* Pequeñas y medianas empresas: hasta $800 millones.

* Microfinanzas: hasta $70 millones.

Según la entidad, la línea busca mejorar la liquidez y capacidad de crecimiento de las empresas beneficiadas, facilitando procesos de expansión y generación de empleo.

“Impacto Inclusivo 2026 es una apuesta por una Colombia más productiva y con mayores oportunidades para todos”, concluyó Manrique.