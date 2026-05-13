Gobierno Nacional pide a Bogotá aplicar tarifa diferencial de transporte público para estudiantes

–Durante la Mesa Multiestamentaria de la Universidad Pedagógica, el ministro de Educación, Daniel Rojas, pidió a la administración de Bogotá darle cumplimiento al Acuerdo 615 aprobado por el Concejo de Bogotá hace once años que ordena cobrar menos por el pasaje de transporte a quienes estudian en universidades públicas de la capital.

“Se eligen alcaldes y se aprueban acuerdos para que sean aplicados en beneficio de la ciudadanía, no para que reposen en un cajón», afirmó el ministro Rojas.

La lucha que lidera la Universidad Pedagógica no es solo suya. Esta tarifa diferencial beneficiaría a los estudiantes de las universidades Distrital, Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca, el SENA y el Instituto Técnico La Salle, entre otras instituciones, públicas.

Para que esta exigencia de los sectores educativos se cumpla, el Ministerio pone a disposición de las mesas estudiantiles su equipo jurídico y técnico para construir propuestas con respaldo normativo y extender la demanda a los municipios aledaños a Bogotá.

“No estigmaticen a los estudiantes de las universidades públicas de Bogotá. No son vándalos quienes exigen sus derechos», señaló el ministro de Educación a la Administración Distrital.

La tarifa diferencial no es un privilegio, es una medida de equidad con norma, con historia y con el respaldo explícito del Gobierno nacional.