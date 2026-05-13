Por obras Metro de Bogotá en la avenida Caracas, hay cierre del acceso sur en la estación Temporal Avenida 39
Foto: TransMilenio.
Desde esta semana, la estación Temporal Avenida 39, en la avenida Caracas, presentará cierres en su acceso sur. Esta medida afectará el ingreso y salida de pasajeros de manera nocturna y durante los fines de semana.
Horarios de cierre y accesos habilitados en la estación temporal Avenida 39
El cierre del acceso sur no será permanente, sino que operará bajo un cronograma específico de lunes a domingo. A continuación, te detallamos cuándo estará restringido este punto:
Cronograma de cierre del acceso sur:
- Lunes a jueves: El cierre inicia cada noche a partir de las 10:00 p. m. y se extiende hasta las 4:30 a. m. del día siguiente.
- Fines de semana: La restricción se aplicará nuevamente.
Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:
¿Por dónde ingresar a la estación?
Mientras el acceso sur permanezca cerrado, los usuarios deberán utilizar el acceso norte, ubicado en la diagonal 40a.
Cabe destacar que, a pesar del cierre del acceso peatonal sur, los vagones 1, 2 y 3 seguirán operando con normalidad. Los servicios que realizan parada allí mantendrán sus rutas habituales:
- Vagón 1: B18, B74, B75, 6, J24, J74.
- Vagón 2: B23, C15, D24, 8, H15, H75.
- Vagón 3: 6, 8, A60, F60, K23, L18.