    • Bogotá

    Por obras Metro de Bogotá en la avenida Caracas, hay cierre del acceso sur en la estación Temporal Avenida 39

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de la entrada de estación de TransMilenio en Bogotá.Foto: TransMilenio.

    Desde esta semana, la estación Temporal Avenida 39, en la avenida Caracas, presentará cierres en su acceso sur. Esta medida afectará el ingreso y salida de pasajeros de manera nocturna y durante los fines de semana.

    Horarios de cierre y accesos habilitados en la estación temporal Avenida 39

    El cierre del acceso sur no será permanente, sino que operará bajo un cronograma específico de lunes a domingo. A continuación, te detallamos cuándo estará restringido este punto:

    Cronograma de cierre del acceso sur:

    • Lunes a jueves: El cierre inicia cada noche a partir de las 10:00 p. m. y se extiende hasta las 4:30 a. m. del día siguiente.
    • Fines de semana: La restricción se aplicará nuevamente.

    Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio: 

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    ¿Por dónde ingresar a la estación?

    Mientras el acceso sur permanezca cerrado, los usuarios deberán utilizar el acceso norte, ubicado en la diagonal 40a.

    Cabe destacar que, a pesar del cierre del acceso peatonal sur, los vagones 1, 2 y 3 seguirán operando con normalidad. Los servicios que realizan parada allí mantendrán sus rutas habituales:

    • Vagón 1: B18, B74, B75, 6, J24, J74.
    • Vagón 2: B23, C15, D24, 8, H15, H75.
    • Vagón 3: 6, 8, A60, F60, K23, L18.

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