Por obras Metro de Bogotá en la avenida Caracas, hay cierre del acceso sur en la estación Temporal Avenida 39

Foto: TransMilenio.

Desde esta semana, la estación Temporal Avenida 39, en la avenida Caracas, presentará cierres en su acceso sur. Esta medida afectará el ingreso y salida de pasajeros de manera nocturna y durante los fines de semana.

Horarios de cierre y accesos habilitados en la estación temporal Avenida 39

El cierre del acceso sur no será permanente, sino que operará bajo un cronograma específico de lunes a domingo. A continuación, te detallamos cuándo estará restringido este punto:

Cronograma de cierre del acceso sur:

Lunes a jueves: El cierre inicia cada noche a partir de las 10:00 p. m. y se extiende hasta las 4:30 a. m. del día siguiente.

El cierre inicia cada noche a partir de las y se extiende hasta las del día siguiente. Fines de semana: La restricción se aplicará nuevamente.

Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

¿Por dónde ingresar a la estación?

Mientras el acceso sur permanezca cerrado, los usuarios deberán utilizar el acceso norte, ubicado en la diagonal 40a.

Cabe destacar que, a pesar del cierre del acceso peatonal sur, los vagones 1, 2 y 3 seguirán operando con normalidad. Los servicios que realizan parada allí mantendrán sus rutas habituales: