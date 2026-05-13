Unidad de Cuidado Animal de Engativá amplió su horario de atención

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó la ampliación del horario de atención de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la carrera 106 A # 67 – 02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

En este espacio se realiza la valoración, atención integral y cuidado de los perros y gatos que son rescatados a través de los diferentes programas de la Administración distrital.

Cada animal es valorado por profesionales de las áreas médica veterinaria, comportamental y nutricional, con el fin de determinar su estado de salud y bienestar. De ser necesario, en la UCA también se llevan a cabo tratamientos y rehabilitaciones físicas o emocionales.

Cuando los perros y gatos culminan su proceso de recuperación, ingresan a los programas de Adopciones y Hogares de Paso, desde donde se impulsa la tenencia responsable mediante jornadas de adopción en diferentes lugares del Distrito o en las instalaciones de la Unidad.

Nuevos horarios de la Unidad de Cuidado Animal

La UCA abre sus puertas para la atención a la ciudadanía en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingos: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Importante: Este horario no aplica para procesos de adopción en Bogotá. Las adopciones se realizan de martes a domingo y festivos, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.