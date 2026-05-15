Tenga en cuenta estas recomendaciones de seguridad vial para el puente festivo del 15 al 18 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Debido al plan éxodo y retorno en el marco del puente festivo de la Ascensión de Jesús del viernes 15 al lunes 18 de mayo de 2026, te presentamos recomendaciones clave para tus desplazamientos. ¡Planifica tus viajes!

Recomendaciones en materia de movilidad

Planear los desplazamientos con anticipación.

Verificar el estado técnico de los vehículos antes de viajar.

No exceder los límites de velocidad.

Respetar las normas de tránsito.

Si viajas desde la Terminal de Transporte de Bogota?, ¡toma nota!

Evita congestiones y compra los tiquetes con anticipación en canales oficiales de la Terminal de Transporte de Bogota? y de las empresas de transporte autorizadas.

Aborda siempre dentro de las instalaciones para siempre viajar legal.

Verifica condiciones de viaje para mascotas, menores de edad y carga especial.

Antes y durante el viaje no pierdas de vista a los menores de edad.

Para cualquier novedad, comunícate a la línea (+57) 601 423 3600, disponible de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

Adquiere los tiquetes de transporte intermunicipal en los puntos autorizados

La Terminal de Transporte de Bogota? recuerda a los usuarios que la compra de tiquetes debe realizarse únicamente a través de canales oficiales: taquillas autorizadas, quioscos digitales en la sede Salitre y la página web www.terminaldetransporte.gov.co