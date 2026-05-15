Trabajo si hay: Postúlese hasta este 15 de mayo a la vacante que más le guste con un solo clic

Accede a 1.151 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 16 de mayo de 2026. Entre la convocatoria hay cargos dirigidos a jo?venes, mujeres, mayores de 50 an?os y poblacio?n con discapacidad. Postúlate de manera virtual.

Beneficios:

La oferta laboral de esta semana incluye oportunidades con enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Del total de vacantes disponibles, 827 esta?n dirigidas especialmente a jo?venes entre los 18 y 28 an?os; 456 priorizan la vinculacio?n de mujeres; 234 esta?n orientadas a personas mayores de 50 an?os y 110 contemplan oportunidades para personas con discapacidad. Adema?s, 207 cargos no requieren experiencia previa y 177 esta?n enfocados en perfiles profesionales.

Entre tanto, el sector de infraestructura y construccio?n continu?a siendo uno de los principales generadores de oportunidades laborales, impulsado especialmente por proyectos estrate?gicos de ciudad. Entre las vacantes ma?s destacadas se encuentran cargos como residente de obra, director(a) de obra, oficial de obra, inspector(a) SST, profesional BIM, te?cnico(a) electricista y operador(a) de maquinaria.

De igual manera, la ciudad registra una creciente demanda de perfiles asociados a logi?stica, mantenimiento industrial, operaciones y abastecimiento, con cargos como auxiliar logi?stico, montacarguista, conductor(a) C2, auxiliar de bodega, supervisor(a) de operaciones y te?cnico electromeca?nico.

Las convocatorias tambie?n evidencian el fortalecimiento de perfiles especializados y tecnolo?gicos. Actualmente se requieren cienti?ficos(as) de datos, desarrolladores(as) frontend y backend, especialistas ambientales, profesionales de marketing digital y expertos en compras y anali?tica.

En el sector salud sobresalen vacantes para jefe de enfermeri?a, auxiliar de enfermeri?a, instrumentista quiru?rgico, terapeuta respiratoria, me?dico general, nutricionista y auxiliares odontolo?gicos, respondiendo a la necesidad creciente de talento humano en servicios me?dicos y asistenciales.

Adema?s, varias empresas esta?n ofreciendo vacantes inclusivas para personas con discapacidad en a?reas administrativas, comerciales, atencio?n al cliente y operaciones, promoviendo una mayor participacio?n laboral de esta poblacio?n en Bogota?.

Entre las empresas con mayor nu?mero de vacantes disponibles se encuentran organizaciones de los sectores de servicios temporales, construccio?n, salud, energi?a, alimentos y retail, lo que evidencia un comportamiento activo del mercado laboral en diferentes ramas de la economi?a bogotana.