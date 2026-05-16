60 restaurantes de 14 Plazas Distritales de Mercado participan en el Festival del Arroz: asista del 16 al 18 de mayo

Foto: IPES.

Regresa el Festival del Arroz a 14 Plazas Distritales de Mercado de Bogotá de sábado 16 al lunes 18 de mayo de 2026. Más de 60 restaurantes participan en esta segunda edición que trae para los bogotanos, bogotanas y visitantes preparaciones que van desde recetas tradicionales, como arroz con pollo y arroz atollado, hasta propuestas con mariscos, sabores orientales y versiones innovadoras creadas por los restaurantes participantes. Los platos tendrán precios entre los $ 15.000 y $ 40.000. ¡Asiste con amigos o en familia!

El Festival del Arroz es una iniciativa liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES), en alianza con la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

El Festival del Arroz le apuesta a fortalecer las ventas de los restaurantes participantes y seguir impulsando las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá como espacios clave para la economía local y la gastronomía local.

Para la directora del IPES, Catalina Arciniegas, las plazas de mercado son espacios que reúnen tradición, cultura y economía en la ciudad. “Con este tipo de iniciativas buscamos que más ciudadanos redescubran el arte de hacer mercado, mientras fortalecemos entornos seguros, dignos y sostenibles para quienes trabajan allí”.

Conoce las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, participantes en el ‘Festival del Arroz’ 2026

La programación se desarrollará en 15 Plazas Distritales de Mercado de la ciudad:

Plaza Distrital de Mercado La Concordia, calle 12C #1-40.

Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia, carrera Quinta #30A-30.

Plaza Distrital de Mercado Carlos E. Restrepo, carrera 19 #19B-16 sur.

Plaza Distrital de Mercado Las Ferias, avenida carrera 70 #74-52.

Plaza Distrital de Mercado Kennedy, calle 42 Sur #78M-50.

Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza, carrera 25 #22A-73.

Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre, carrera 51 #72-13.

Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, carrera Sexta #24A-30 sur.

Plaza Distrital de Mercado Santander, calle 26 sur #30-51.

Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, carrera 66 #23-30.

Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán, carrera 60 #4B-24.

Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, calle Primera F #4-60.

Plaza Distrital de Mercado Fontibón, carrera 103 #19-71.

Plaza Distrital de Mercado San Carlos, calle 51 sur #19A-26.

Plaza Distrital de Mercado El Carmen, diagonal 49 sur #29A-07.

En la primera edición del Festival del Arroz se vendieron cerca de 6.000 platos y se alcanzaron aproximadamente $ 160 millones en ventas, cifras que este año se esperan superar con una mayor participación de visitantes y restaurantes.

La versión 2025 también dejó historias de crecimientos para los restaurantes participantes. Alby Mireya López, ganadora de la edición 2025, es un ejemplo de lo que esta iniciativa puede lograr: gracias al festival, su restaurante en la Plaza del 20 de Julio ganó visibilidad y nuevos clientes que hoy siguen siendo fieles a su cocina.