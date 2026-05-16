No se pierda este 16 y 17 de mayo ‘El Primer Eclipse’ en Teatro El Parque de Bogotá

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta este sábado 16 de mayo, a las 3:00 p. m. y domingo 17 de mayo de 2026 a las 11:00 a. m., la obra ‘El Primer Eclipse’, una experiencia para niñas, niños y familias que invita a viajar entre la oscuridad y la luz, y a descubrir una historia épica sobre el sacrificio y el nacimiento de los astros. Además, en esta función celebran el Día de la Luz en el Teatro El Parque de Bogotá.¡La entrada es con boletería!

‘El Primer Eclipse’ es una obra de la compañía Eclipsa Teatro, que propone una pieza que mezcla teatro, animación y estética anime para crear una mitología propia sobre el origen del Sol, la Luna y el universo. La puesta en escena construye una tragedia cósmica habitada por personajes épicos, en la que la fantasía, la lucha y la emoción funcionan como catalizadores para el avance de la historia.

A través de proyecciones inmersivas, títeres gigantes y un lenguaje visual que combina lo ancestral y lo contemporáneo, la obra propone un viaje entre la oscuridad y la luz, explorando el conflicto, el sacrificio y el nacimiento de los astros.

Compra tus boletas en tuboleta.com o en las taquillas del teatro

La cita es en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la carrera Quinta #36-05.