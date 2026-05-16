Barrios de Bogotá, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá que tienen cortes de luz este sábado 16 de mayo
Foto: Enel Colombia
Este sábado 16 de mayo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios con cortes de luz en Bogotá este sábado 16 de mayo de 2026
Localidad de Kennedy
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 48 Sur a calle 50 Sur – Barrio Casa Blanca Sur.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Centro Industrial.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 7 a calle 9 – Barrio Pensilvania.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio San Luis.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio San Isidro.
Localidad de Suba
Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 100 a calle 118 entre carrera 69 a carrera 72 – Barrio Potosí.
Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Santa Rosa.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 61 a carrera 66 entre calle 166 a calle 168 – Barrio Portales del Norte.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 16 de mayo
Municipio de Cajicá, en Cundinamarca
Desde las 8:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Sectores: Tierra de Páez, La Capellanía, Rincón Santo, Río Grande, Molinos, Chuntame, Manas, Condominio Villa de los Pinos, de la calle 2 a calle 5 entre carrera 0 a carrera 7 y de la calle 21 a calle 23 entre carrera 0 a carrera 2.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Veredas: Río Grande y Chuntame
Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Veredas: Verganzo y Canavita.
Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca
Desde las 8:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Vereda Portachuelo.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.