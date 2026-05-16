Barrios de Bogotá, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá que tienen cortes de luz este sábado 16 de mayo

Foto: Enel Colombia

Este sábado 16 de mayo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios con cortes de luz en Bogotá este sábado 16 de mayo de 2026

Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 48 Sur a calle 50 Sur – Barrio Casa Blanca Sur.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 7 a calle 9 – Barrio Pensilvania.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio San Luis.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio San Isidro.

Localidad de Suba

Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 100 a calle 118 entre carrera 69 a carrera 72 – Barrio Potosí.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Santa Rosa.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 61 a carrera 66 entre calle 166 a calle 168 – Barrio Portales del Norte.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 16 de mayo

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 8:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Sectores: Tierra de Páez, La Capellanía, Rincón Santo, Río Grande, Molinos, Chuntame, Manas, Condominio Villa de los Pinos, de la calle 2 a calle 5 entre carrera 0 a carrera 7 y de la calle 21 a calle 23 entre carrera 0 a carrera 2.

Desde las 8:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Veredas: Río Grande y Chuntame

Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Veredas: Verganzo y Canavita.

Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca

Desde las 8:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Vereda Portachuelo.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: