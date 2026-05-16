Ideam lanza alerta por  un fenómeno de El Niño prematuro y  «muy fuerte»

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, advirtió que el fenómeno de El Niño podría consolidarse en el país mucho antes de lo previsto y con una magnitud proyectada como «fuerte» o «muy fuerte». El anuncio oficial detalló que este evento climático extremo se manifestará en un momento crítico, debido a que el territorio nacional ya arrastra un preocupante déficit acumulado de precipitaciones. De acuerdo con la entidad meteorológica, la sequía se está exacerbando de forma acelerada en casi todas las regiones, amenazando la estabilidad de los sistemas hídricos justo en la antesala de la temporada histórica de menores lluvias.

La urgencia del panorama radica en la preocupante alteración de los ciclos atmosféricos habituales que ha experimentado el país. Los análisis técnicos evidencian que los meses de marzo, abril y mayo, que tradicionalmente consolidan la primera temporada húmeda del año en Colombia, registraron anomalías notablemente negativas. Al no registrarse el volumen de agua esperado en este trimestre, los caudales de las principales cuencas hidrográficas han comenzado a mostrar descensos progresivos, dejando al territorio nacional en una condición de alta vulnerabilidad hidroclimática antes de que comience el verdadero impacto de El Niño.

El incremento térmico ya se hace sentir con fuerza, especialmente en la región Caribe, donde las estaciones de monitoreo reportaron temperaturas máximas históricas que no se alcanzaban desde hace 30 y 50 años. El reporte institucional enfatizó que se han detectado anomalías de calor superiores a los cuatro grados centígrados por encima de los promedios normales para esta época del año. Ante esta coyuntura, las proyecciones para los meses de junio, julio y agosto anticipan un escenario complejo, identificando a las regiones Pacífica, Andina y Caribe como los sectores que sufrirán con mayor rigurosidad el recrudecimiento de la temporada seca.

La actualización de los modelos de predicción internacional sirvió de sustento para encender los niveles de alarma. Los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevaron la probabilidad de ocurrencia de El Niño de un 62 % a un preocupante 82 %, abriendo la posibilidad real de que su inicio se formalice a partir del próximo mes. Con la total exclusión de un evento de categoría débil por parte de los científicos, las autoridades ambientales colombianas han hecho un llamado perentorio a alcaldes y gobernadores para activar de inmediato los planes de contingencia y mitigación ante la inminente crisis de estrés hídrico.