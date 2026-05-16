Este sábado 16 de mayo Bogotá tendrá cultura 24/7 en tres Distritos Creativos y en cinco localidades

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SDCRD.

Bogotá ya tiene todo listo para vivir una nueva jornada cultural 24/7.Este sábado 16 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, cinco localidades de la capital (Santa Fe, San Cristóbal, La Candelaria, Barrios Unidos y Chapinero) transformarán el espacio público, los museos y los circuitos creativos en escenarios vivos donde confluyen la música, el patrimonio, el bienestar y el encuentro ciudadano. Asiste gratis.

Durante la jornada podrás acceder a una agenda cultural diversa y a una experiencia de ciudad, recorrer Bogotá desde otros ritmos y géneros, y apropiarte de sus territorios y reconocer que la cultura también se construye en horarios no convencionales, allí donde las dinámicas urbanas se transforman y la ciudad encuentra formas de encuentro y convivencia.

Entre 2024 y 2025, esta estrategia movilizó más de $3.504 millones de pesos y desarrolló más de 240 acciones culturales entre eventos, activaciones, fines de semana extendidos y procesos comunitarios. De igual forma, vinculó a más de 1.800 artistas y agentes culturales, activó 112 escenarios y museos, realizó 130 funciones nocturnas y convocó a más de 8.500 asistentes directos. Además, consolidó un archivo audiovisual de 20 capítulos que documenta las dinámicas, relatos y experiencias de la vida nocturna en Bogotá.

Programación en circuitos creativos

La Candelaria, donde los hostales se transforman en puntos de intercambio cultural con sonidos del Pacífico, el Caribe y los Andes, acompañados de laboratorios de creación colectiva y espacios de prevención de violencias basadas en género.

En un segundo espacio, los museos abren sus puertas en la noche para activar el patrimonio desde la experiencia: recorridos guiados, intervenciones artísticas y encuentros entre la música, la danza y los oficios tradicionales que resignifican estos espacios como lugares de circulación cultural activa.

Distrito Creativo Diverso La Playa invita a descubrir el trabajo técnico, logístico y humano que hace posible cada experiencia cultural del territorio. Un espacio para reconocer y valorar los procesos detrás de escena que convierten la producción cultural en una experiencia profesional, fortaleciendo el ecosistema creativo y artístico.

San Felipe, uno de los Distritos Creativos más dinámicos de la ciudad, el espacio público se convierte en escenario a través del recorrido Siete Miradas, una experiencia que atraviesa galerías, librerías y parques con actividades para toda la familia. La programación incluye encuentros sonoros de bajo impacto, lecturas, danza y acciones comunitarias que ponen en el centro el cuidado, el bienestar y el fortalecimiento del tejido social.

La jornada comienza desde las 2:00 de la tarde con actividades pensadas para distintos públicos y se extiende hacia la noche con programación de música en vivo y recorridos culturales que activan la economía nocturna y fortalecen los vínculos entre ciudadanía y territorio.

¡Conoce la programación completa!

Distrito Creativo La Candelaria – Santa Fe

Hostal Botánico — 3:00 p.m. Música del Pacífico con SHONTABRAVA, DJ Galletas Calientes y Ñeque y Tambo, además de laboratorio de creación colectiva y serigrafía participativa.

Museo del Claustro del Rosario — desde las 3:30 p.m. Activación artística con danza, mediación en artes y oficios y recorrido por la Iglesia de La Bordadita.

Museo del Vidrio de Bogotá — 5:40 p.m. Recorrido museal y activación patrimonial alrededor del vidrio como símbolo, material y lenguaje.

Hostal Masaya — 6:00 p.m. Música del Caribe con Pacificolombia, DJ Set y actividades de serigrafía comunitaria.

Hostal Fátima — 7:00 p.m. Fusiones andinas con Malalma y DJ Rojo, junto a experiencias de creación colectiva y prevención de violencias de género.

Museo Masónico — 7:30 p.m. Visita a la Bóveda Celeste y presentación musical de “Carranga Masónica”.

Distrito Creativo San Felipe

Parque Juan XXIII — 2:00 p.m. “La noche se abre”: actividades familiares de danza, improvisación y lectura para niñas y niños.

Parque La Araña — 2:00 p.m. Bienestar, música contemplativa y exposición de artistas plásticos del Distrito Creativo.

Parque La Estación / Sala La Estación — 3:00 p.m. Cantautores en formato acústico, poesía, narración oral y cuentería en un espacio enfocado en el cuidado comunitario.

7 Miradas — Distrito Creativo San Felipe — 4:00 p.m. Cuatro recorridos guiados por galerías y economías creativas del sector.

Casa Valhalla — 8:00 p.m. Presentaciones musicales de Juan Camacho y la banda de Niko Cortés.

Casa 73-22 — 8:00 p.m. Concierto de las cantautoras Luisa Enciso y Lucile.

Espacio KB — 10:00 p.m. DJ sets de Disco Amore y artistas invitados, junto a activaciones de protocolos de cuidado en espacios culturales.

Distrito Creativo Diverso La Playa