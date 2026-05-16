Al CEFE Chapinero llega la Banda Sinfónica de la Pedagógica este 16 de mayo

Foto: CEFE Chapinero.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte te invita al concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional dirigida por el maestro Hernán Dávila, donde la trompeta será protagonista. Asiste el sábado 16 de mayo de 2026 a las 4:00 p.m. en el Centro Felicidad Chapinero. Entrada libre.

Agéndate y disfruta de este concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional que interpretará obras del repertorio universal y colombiano, donde la trompeta será protagonista.

Junto a la Banda, actuarán los maestros Julio Oliva de Guatemala y John Higuera de Colombia como solistas invitados.

¡Toma nota! Esta es la información de este evento al que podrás asistas con familia y amigos: