La Unidad Móvil Agencia de Empleo estará en la localidad de Suba hasta este sábado 16 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo labores. Asiste desde el lunes 11 al sábado 16 de mayo de 2026 a los barrios La Colina, Villa Elisa, La Manuelita y Fontanar del Río de la localidad de Suba. Además, accede a más vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en la localidad de Suba

¿Vives en el noroccidente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde el lunes 11 al sábado 16 de mayo de 2026 y accede gratis a:

Accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Visita la la Unidad Móvil en:

Lunes 11 y martes 12 de mayo al Centro Comercial Parque La Colina, ubicado en la carrera 58D #146-51del barrio La Colina.

Miércoles 13 y jueves 14 de mayo en el Ktronix Suba, ubicado en la transversal 91 #135-56 del barrio Villa Elisa.

Viernes 15 de mayo en la Feria Distrital Parque Amberes, ubicado en la carrera 93 # 128C-10 del barrio La Manuelita.

Sábado 16 de mayo al Parque Deportivo Fontanar del Río, ubicado en la diagonal 145 #138A-10.

Los horarios son de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sa?bado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota