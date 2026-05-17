Natalia Linares brilló en Shanghái y ganó plata en la Liga Diamante 2026

Foto: IDRD

La deportista, Natalia Linares, tuvo un sensacional estreno en la Liga Diamante 2026, al ser segunda y ganar medalla de plata en salto largo, en la I Parada, disputada en Shangai, China.

Natalia saltó 6.78 metros, escoltó a la estadounidense Monae Nichols (oro con 6.89 mts) y superó a la también norteamericana Alexis Brown (bronce con 6.75 mts). Esta fue la segunda participación de Natalia en la Liga; la primera fue en París 2024, donde fue sexta con un salto de 6.62 mts.

Con esta destacada presentación, Natalia Linares continúa consolidándose como una de las grandes figuras del atletismo y entra en el selecto grupo de ocho atletas que han competido en la Liga Diamante. En esa lista también figuran Catherine Ibargüen, Anthony Zambrano, Flor Denis Ruiz, Evelis Aguilar, Mauricio Ortega, Rafith Rodríguez y Bernardo Baloyes.