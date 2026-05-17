Este domingo 17 y lunes festivo 18 de mayo, hay reversible en la carrera Séptima en Bogotá

Foto: @BogotáTránsito.

Durante este domingo 17 y lunes festivo 18 de mayo de 2026, se implementará el reversible en la carrera Séptima para facilitar el ingreso de viajeros por el norte de Bogotá. ¡Programa tus recorridos!

¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima el domingo 17 y lunes festivo 18 de mayo de 2026?

El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida arranca desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.

Hay pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 18 de mayo

En el marco del puente festivo del Día de la Ascensión, este lunes festivo 18 de mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 18 de mayo

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Conoce los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 18 de mayo de 2026: