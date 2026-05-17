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    Capturan a exalcalde de Guachené y a otros 4 sujetos pedidos en extradición por EE.UU

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El director de la Policía Antinarcóticos, Brigadier General William Castaño, anunció este domingo la captura de cinco narcotraficantes colombianos pedidos en extradición por la justicia de los Estados Unidos. Entre los capturados está Jesús Elver González, alias «chucho» (en la foto), exalcalde del municipio de Guachené, Cauca, quien es señalado de coordinar envíos internacionales de cocaína y fentanilo.

    El presidente Gustavo Petro destacó este golpe contra el narcotráfico:

    La operación, desarrollada de manera simultánea en La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, permitió desmantelar una red criminal que movilizaba hasta cinco toneladas de droga mensuales, destacó el jefe de la Antinarcóticos.

    Esta estructura operaba laboratorios para el procesamiento de narcóticos en Cauca y mantenía alianzas con los carteles de Sinaloa y Jalisco nueva generación, el Eln y el clan del golfo.

    Con este resultado, afectamos las finanzas criminales en más de 48 millones de dólares y frenamos operaciones de lavado de activos mediante criptoactivos, subrayó el oficial.

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