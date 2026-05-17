Mueren dos militares en combates con el clan del golfo en el Chocó

–El comando del Ejército Nacional informó que en medio de combates registrados en la vereda Capitán, del municipio de Acandí, en el departamento del Chocó, fueron asesinados el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Andrés Salgado, cuando cumplían el deber de proteger la población del accionar criminal del grupo armado organizado cartel del clan del Golfo.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, condenó el doble crimen y destacó que las operaciones ofensivas y el despliegue de capacidades militares en la zona se intensifican para dar con el paradero de los asesinos y llevarlos ante la justicia.

Tanto el comando del Ejército, como el jefe de la cartera enviaron un respetuoso saludo de condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los dos uniformados asesinados. «La institución brindará todo el acompañamiento interdisciplinario a sus familias en este difícil momento», destacaron.