Este es el pronóstico del clima en Bogotá de este domingo 17 de mayo 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 17 de mayo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
En la madrugada se prevén condiciones de tiempo seco con nubosidad variada y baja probabilidad de lloviznas en el suroriente, en las localidades de Usme y San Cristóbal.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.