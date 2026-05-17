Director de la UIAF denuncia presuntas interceptaciones ilegales desde el Ejército Nacional

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, denunció públicamente a través de sus redes sociales que sus comunicaciones estarían siendo interceptadas ilegalmente por un Batallón de Inteligencia Militar Estratégica (BAIME) del Ejército Nacional de Colombia. El alto funcionario dirigió su alarmante mensaje directamente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con el fin de alertar sobre este supuesto espionaje institucional que, según sus declaraciones, contaría con datos específicos sobre la ubicación de la unidad militar y la identidad del oficial a cargo, abriendo un nuevo e inesperado capítulo de tensiones internas en los organismos de seguridad del Estado.

La gravedad de la acusación radica en que el presunto rastreo no autorizado provendría de las mismas filas de las fuerzas militares, encargadas de velar por la seguridad interna del país. Mejía, en un tono desafiante, cuestionó los motivos detrás de estas aparentes maniobras ilegales preguntando textualmente en su cuenta oficial: «¿Qué los tendrá asustados?», invitando de manera irónica a quienes supuestamente lo escuchan de forma clandestina a que mantengan el monitoreo las 24 horas del día.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni los altos mandos del Ejército Nacional han emitido un pronunciamiento oficial para desmentir o aclarar los señalamientos formulados por el director de la entidad encargada de rastrear las finanzas criminales en el país. El silencio de las autoridades competentes mantiene en vilo a la opinión pública, que exige claridad sobre si existen o no procedimientos irregulares vigentes dentro de las estructuras de inteligencia estatal.

Este delicado episodio se suma a una serie de complejas controversias en las que se ha visto envuelto el funcionario gubernamental en meses anteriores, incluyendo investigaciones preliminares sobre supuestos vínculos con grupos armados al margen de la ley. No obstante, las denuncias sobre estas presuntas «chuzadas» o interceptaciones ilegales se encuentran en una etapa inicial de verificación, por lo que las autoridades judiciales correspondientes deberán iniciar los actos urgentes para determinar la veracidad de lo expuesto por el director de la UIAF.

Fuentes:

Caracol Radio: Director de la UIAF, Wilmar Mejía, denunció presuntas “chuzadas” desde el Ejército.

Blu Radio: Nuevo fuego amigo en Gobierno: director de la UIAF denuncia que el Ejército lo está chuzando.

Infobae: Director de la UIAF, Wilmar Mejía, denuncia presuntas “chuzadas” ilegales desde el Ejército.

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