Venezuela deporta al empresario colombiano Alex Saab a EE.UU.

–El polémico empresario colombiano Alex Saab, señalado testaferro del derrocado presidente Nicolás Maduro, fue deportado por el régimen chavista a los Estados Unidos donde será enjuiciado y condenado por los delitos de lavado de activos y corrupción.

De acuerdo con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, la deportación se efectuó este sábado en cumplimiento con las normativas migratorias de Venezuela y debido a que Saab está vinculado con la presunta comisión de delitos en EE.UU.

Saab fue nombrado como ministro de Industria y Producción Nacional en el 2024 por el presidente Nicolás Maduro. Hace unos años, estuvo bajo custodia en el país norteamericano, pero fue absuelto de cargos graves como parte de un intercambio de presos entre Venezuela y EE.UU.

Alex Saab fue acusado de haber diseñado redes internacionales para evadir sanciones y proveer alimentos (CLAPs) y oro.

Tras ser liberado por Estados Unidos en 2023 y ocupar un ministerio en Caracas, volvió a ser arrestado en Venezuela.

Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) en 1971, inició en el negocio textil y de construcción. A partir de 2011, durante el gobierno de Hugo Chávez, firmó contratos millonarios para la construcción de viviendas y el programa de alimentos subsidiados (CLAPs), consolidando una red global de empresas fantasmas para eludir sanciones y comerciar petróleo y oro a favor del régimen venezolano.

En junio de 2020, fue detenido en Cabo Verde durante una escala de reabastecimiento. A pesar de que Maduro lo nombró «enviado especial» y reclamó inmunidad diplomática, fue extraditado a Miami (Estados Unidos) en octubre de 2021 para enfrentar cargos por lavado de activos por aproximadamente $350 millones de dólares.

En diciembre de 2023, la administración de Joe Biden le otorgó un indulto en el marco de un canje de prisioneros estadounidenses detenidos en Venezuela, y todos sus cargos fueron desestimados.

Tras regresar a Caracas, Maduro lo nombró Ministro de Industrias y Producción Nacional a finales de 2024.

Alex Saab fue destituido por Delcy Rodríguez de su cargo como Ministro de Industrias y Producción Nacional el viernes 16 de enero de 2026. Pocos días después, el 20 de enero de 2026, Rodríguez también oficializó su remoción del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), apartándolo de manera definitiva de la administración pública venezolana.

Posteriormente, en febrero de 2026, Saab fue nuevamente capturado en Caracas en una operación de inteligencia, quedando bajo custodia a la espera de definiciones legales o posibles solicitudes de extradición. Finalmente, el régimen chavista lo entregó este sábado a la DEA en el aeropuerto de Maiquetía y fue trasladado inmediatamente a Florida.

Las autoridades estadounidenses lo consideran pieza clave en esquemas de lavado de dinero y corrupción vinculados al chavismo, por lo que enfrentará un segundo proceso judicial en este país y podría ser testigo en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una prisión federal de alta seguridad ubicada en Nueva York.

Ambos se encuentran en este centro penitenciario a la espera de sus respectivos juicios en las cortes federales estadounidenses. El penal es conocido por sus estrictos protocolos de seguridad y sus condiciones de reclusión.