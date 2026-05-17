Tres enfermeras declaran ante la Fiscalía por desaparición de Yulixa Toloza en centro estético de Bogotá

Tres enfermeras que prestaron sus servicios en el supuesto centro estético ‘Beauty Láser’ comparecieron ante agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en Bogotá, en el marco de la búsqueda urgente de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años cuyo paradero es desconocido tras someterse a una intervención estética el pasado miércoles. Las profesionales de la salud fueron citadas con el fin de aportar testimonios clave que permitan esclarecer el funcionamiento del establecimiento irregular y reconstruir las últimas horas en que la paciente fue vista dentro del inmueble.

Durante los interrogatorios, las trabajadoras entregaron información detallada a las autoridades sobre las precarias condiciones laborales, de salubridad y de higiene bajo las cuales operaba el establecimiento comercial en el barrio Venecia. Asimismo, los reportes judiciales indican que las enfermeras revelaron las identidades y los nombres de las personas que supuestamente realizaban los procedimientos invasivos a los clientes sin contar con las autorizaciones sanitarias requeridas por la normativa colombiana.

De forma simultánea, la Fiscalía y la Policía Nacional avanzan en el análisis técnico de las cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta exacta tomada por los sospechosos. Una de las pruebas fundamentales dentro del expediente es una grabación en la que se observa el momento exacto en el que la víctima fue sacada del establecimiento, presuntamente inconsciente, cargada por dos hombres que la ingresaron a un vehículo particular para trasladarla con rumbo desconocido.

El caso ha generado gran conmoción en la capital del país, llevando a la activación de la alerta rosa y del mecanismo de búsqueda urgente. En días anteriores, el propietario del automóvil implicado en el supuesto traslado se presentó voluntariamente ante la Sijín para rendir su declaración, mientras que las autoridades continúan tras la pista de los administradores y presuntos responsables de la clínica clandestina, quienes abandonaron el lugar tras el incidente.