Pague su predial y mejore su cuadra: así va el pago en las 20 localidades de Bogotá

Foto: Secretaría de Hacienda

La localidad sigue subiendo en el ranking del concurso. Hace dos semanas estaba en el quinto lugar, la semana pasada ocupó el cuarto puesto y ahora llegó al tercer lugar.

Así va el ranking de localidades:

1. La Candelaria

2. Santa Fe

3. Bosa

4. Chapinero

5. Fontibón

La fecha límite para pagar el predial 2026 es el 10 de julio. También pueden participar quienes se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), pagando cumplidamente la primera cuota el 5 de junio.

La invitación de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, es a ingresar al sitio web www.haciendabogota.gov.co, buscar el ícono del concurso y consultar allí toda la información por localidades. También podrán ubicar su cuadra y revisar cómo va en el ranking.

Finalmente, a próxima semana el concurso llegará a Fontibón, localidad que hoy ocupa el quinto lugar.